Elettronica: parte il progetto SINFONIA

Al via SINFONIA, un progetto finanziato da UE Horizon 2020, con l’obiettivo di supportare la ricerca e l’innovazione verso le tecnologie del futuro

È stato recentemente lanciato SINFONIA (Tecnologia INFOrmation attivata selettivamente da interfacce organiche ibride) un progetto finanziato da UE Horizon 2020, con l’obiettivo di supportare la ricerca e l’innovazione verso le tecnologie del futuro. In particolare, intende sviluppare una tecnologia per l’archiviazione e il trasporto di informazioni su nanoscala e frequenze operative in regime THz (terahertz). Sinfonia esplora le modifiche alle proprietà di materiali antiferromagnetici in seguito all’interazione con materiali organici ed esplora la possibilità di realizzare un trasduttore a singola molecola controllato attraverso eccitazioni ottiche e propone quindi un approccio completamente nuovo alla tecnologia dell’informazione, basato su sistemi ibridi organico-inorganici a bassa dimensione.

L’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati del Cnr (Ismn) è capofila dell’unità dell’Ente che include anche la sezione di Trieste dell’Istituto Officina Materiali (Iom).

Il progetto, coordinato dal Politecnico di Milano, coinvolge anche la Technische Universitat Dortmund, la Asociacion – Centro de Investigacion Cooperativa en Nanociencias (CIC-Nanogune, Universitat de València, Università degli Studi di Milano, Thatec Innovation GmbH, Centre National de la Recherche Scientifique e Thales.)

Il contributo Cnr-Ismn al progetto consiste nello sviluppo di interfacce ibride tra molecole organiche e antiferromagneti inorganici tali da trasformare un impulso ottico in un segnale magnetico. Questi risultati saranno poi forniti agli altri partner di progetto per lo sviluppo di modelli teorici e per lo sviluppo di prototipi dimostrativi del principio innovativo proposto da SINFONIA. L’idea è quindi quella di investigare sistemi ed approcci innovativi per un elettronica veloce e a basso consumo energetico post CMOS.

Il progetto che avrà durata quadriennale prevede un finanziamento complessivo di più di 3 milioni di euro di cui 415.000 saranno assegnati al Cnr.

