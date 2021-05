Bandai America lancia sul mercato il Tamagotchi Pix

Tamagotchi Pix di Bandai America è già arrivato su Amazon e nei retail ufficiale al prezzo di 59,99 dollari, disponibile anche in italiano

Bandai America ha lanciato una nuova versione dello storico Tamagotchi, l’ovetto elettronico che consente di interagire in nuovi modi con l’animaletto virtuale e scattare foto. Tamagotchi Pix, questo il nome, è già arrivato su Amazon e nei retail ufficiale al prezzo di 59,99 dollari, disponibile anche in italiano.

Le caratteristiche del Pix

Cosa ha di diverso dalla vecchia serie? Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) il principio del Tamagotchi Pix è lo stesso di sempre. Nutri, gioca e fai crescere il tuo animaletto virtuale. Ovviamente ci sono delle novità sostanziali.

Ora puoi cucinare per il tuo cucciolo, ordinare cibo, esplorare il mondo reale per incontrare gli amici Tamagotchi e scattare foto e selfie da condividere su un social dedicato tramite un QR code. Il modo in cui allevi l’animaletto influenzerà il gameplay: a seconda di come sarà “cresciuto” dipenderà la sua futura professione.

Il Tamagotchi Pix è disponibile in quattro colori, rosa, viola, verde e blu.