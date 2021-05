Uragano è il nuovo brano degli Inna Cantina Sound

Gli Inna Cantina Sound tornano con il nuovo singolo “Uragano”: il brano disponibile sulle piattaforme digitali vuole sensibilizzare sulla necessità di tutelare la natura

Nascono tra i centri sociali e i festival musicali e dalla creatività di Gianmarco “Jimmy” Amatucci e Riccardo “Ientu” Venturini. Sono gli Inna Cantina Sound, progetto che torna su tutte le piattaforme il 16 aprile. Il gruppo lancia “Uragano”.

I due cantanti, Jimmy e Ientu, paragonano gli esseri umani ad un uragano, l’entità e la forza delle calamità naturali sono direttamente proporzionali ai nostri gesti di tutti i giorni. “Troppo spesso – dicono i ragazzi alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – ci dimentichiamo di difendere e preservare la bellezza della natura senza renderci conto che la stiamo rovinando. Tutti noi siamo l’uragano e tutti noi siamo responsabili se la Terra si sta ribellando”.

Ritmi ska e liriche pungenti sono la chiave di questo pezzo, prodotto da “La Grande Onda” di Tommaso “Piotta” Zanello e distribuito da Artist First, che ricorda a tutti non solo l’importanza del tema ma anche quanta nostalgia abbiamo di una serata in spiaggia a ballare.