Ferragamo lancia la piattaforma Sustainable thinking

uno tra i marchi italiani più iconici nel mondo, ha lanciatoCliccare sustainability.ferragamo.com per entrare nel nuovo mondo della ‘Maison’.

Sustainable thinking nasce per ospitare, nutrire e supporter lo scambio attorno alle tematiche della sostenibilità

“Sustainable thinking – spiega il management in una nota – nasce con l’intento di ospitare, nutrire e supportare lo scambio attorno alle tematiche della sostenibilità, dell’inclusività, del sostegno culturale. È una nuova piattaforma digitale che connette i progetti e le attività responsabili della maison in un’unica dimensione concettuale, e da cui prenderanno vita nuovi spunti di conversazione grazie a un network internazionale di contributor con diverse sensibilità ed esperienze, pronti a confrontarsi in sintonia con il continuo evolversi delle tematiche sostenibili”.

Una piattaforma disponibile in otto lingue

La nuova piattaforma, disponibile in otto lingue e ottimizzata per tutti i dispositivi, “è un punto di partenza che definisce dove stiamo andando, la volontà di realizzare il sogno comune di un futuro sempre più responsabile” ha detto Micaela Le Divelec Lemmi, ceo di Salvatore Ferragamo spa.

Una dichiarazione che, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), conferma quanto il settore moda stia ripensando i suoi tempi e le sue priorità.