In arrivo Anti, il nuovo album di GionnyScandal

GionnyScandal dal 7 maggio su tutte le piattaforme digitali con “Anti”: il disco contiene il duetto con Pierre Bouvier dei Simple Plan

Il pop punk non è morto o almeno GionnyScandal tenta di riportarlo in vita perché, nel nostro Paese, il genere non è di certo molto navigato. Il rapper, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sta per tornare su tutte le piattaforme con “Anti”, il suo progetto in uscita il 7 maggio.

Il disco dei sogni di GionnyScandal

Probabilmente l’album che GionnyScandal ha sempre voluto fare: “In questo disco sono finalmente io- dice– ho raggiunto una nuova maturità e consapevolezza del mio essere artista, sono libero da ansie, paranoie e inutili paure. Ora finalmente quando sono in studio sono felice della musica che sto facendo, non che prima non lo fossi ma la mia vera identità è sempre stata questa. Mi mancava suonare la chitarra distorta, mi mancava scrivere senza filtri, GionnyScandal, quello autentico, è questo”.

Il duetto con Pierre Bovier dei Simple Plan

Quattordici le tracce contenute nel lavoro, anticipato dai singoli “Salvami” e “Coca & Wisky”. Tra queste un duetto con Pierre Bouvier dei Simple Plan. “Sono cresciuto con la tua musica e averti nel mio album è un sogno”, gli scrive Gionny sui social e i fan non vedono già l’ora di sentire il risultato della collaborazione.