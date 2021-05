Le Serre di ART-ER: nuovi servizi per le startup

Le Serre di ART-ER lanciano nuovi servizi: rinnovata e ampliata l’offerta per il consolidamento e la crescita delle startup

Le Serre di ART-ER rinnovano i servizi dedicati alle startup, proponendo una serie di percorsi per accelerare il loro accesso e posizionamento sul mercato. Una scelta che, pur in una situazione di pandemia che limita le attività in presenza, rafforza l’impegno di ART-ER e della Regione Emilia-Romagna nel sostenere le imprese innovative.

Per cinque anni Le Serre di ART-ER hanno offerto servizi di accelerazione a startup, selezionate con un bando e ospitate per un lungo periodo negli spazi di via Castiglione. Il servizio includeva un ufficio dedicato, un tutor, consulenze specialistiche, formazione, incontri con mentor di alto profilo e l’apertura di contatti utili per potenziare l’attività.

Dal mese di marzo 2021, Le Serre di ART-ER, proprio per rispondere ai fabbisogni specifici nelle fasi di sviluppo di una startup, hanno lanciato un modello di accelerazione, flessibile e caratterizzato da percorsi di accompagnamento personalizzati basati sull’integrazione di competenze.

Le startup interessate possono candidarsi compilando il modulo disponibile su EmiliaRomagnaStartUp e partecipare ai percorsi suddivisi in:

sviluppo del prodotto/servizio

strategie per la crescita commerciale

accesso ai mercati esteri

ricerca di finanziamenti e investitori

Inoltre nell’ambito delle strategie messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna sul Green New Deal verranno attivati percorsi dedicati alle imprese Green Tech mentre ci saranno servizi specifici per le startup Culturali e Creative grazie all’esperienza maturata all’interno di progetti europei per la crescita e lo sviluppo di imprese in questo settore.

“L’analisi dei dati dell’Osservatorio regionale sulle startup e l’esperienza nella creazione d’impresa ci dicono che la fase più difficile per le nuove imprese è quella del consolidamento e della crescita, soprattutto per le startup innovative provenienti dal mondo della ricerca. Per questo motivo, abbiamo deciso di affiancare ai programmi dedicati alla creazione d’impresa, come ad esempio la Start Cup, percorsi per aiutare le nuove imprese a crescere, rafforzarsi e consolidare la presenza sui mercati nazionali e internazionalizzarsi. Abbiamo costruito percorsi integrando diverse competenze e servizi per intervenire in modo più efficace proprio in quella fase “, dichiara Sara Monesi, responsabile dell’Unità StartUp di ART-ER.

Le Serre di ART-ER, avviate grazie ad un cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna, sono nate nel 2016 come spazio pensato per contribuire alla nascita e sviluppo di nuove startup. Hanno sede nelle serre dei Giardini Margherita di Bologna e sono gestite da ART-ER.

Emilia Romagna Start Up è l’iniziativa di ART-ER per startup e aspiranti imprenditori con idee di business innovative. Offre opportunità esclusive, quali: il servizio di Infodesk, primo orientamento su tutte le province del territorio, negli spazi AREA S3 di ART-ER; informazioni sempre aggiornate su bandi, incentivi e iniziative; un pool di esperti su disciplina del lavoro, tutela della proprietà intellettuale, crowdfunding, temi fiscali, amministrativi e societari, accesso a capitali e finanza. Propone inoltre, incontri di networking, matching con imprese consolidate e manager.