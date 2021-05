Al London Palladium lo show di Madness e Charlie Higson

I Madness e Charlie Higson protagonisti di “The Get Up!”: lo show dal famoso London Palladium è in programma il prossimo 14 maggio

Dopo un anno di ozio e di considerazioni sulle carriere alternative che ancora potrebbero intraprendere, i colossi pop britannici Madness hanno finalmente deciso di darsi una rispolverata e tornare all’unica cosa che sanno fare bene: mettere in pedi un maledetto buon spettacolo dal vivo.

Guarda il trailer QUI, mentre Suggs e Lee escogitano un piano per rimettere insieme la band.

Prodotto da Driift, l’azienda che ha curato le indimenticabili esperienze online di Nick Cave, Niall Horan e Kylie Minogue, “The Get Up!” è stato sceneggiato da Charlie Higson e riporta il gruppo pop più longevo e amato in UK al suo elemento naturale. “The Get Up!” è un evento unico che andrà in onda il 14 maggio nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti (il 15 maggio in Australia, Nuova Zelanda e Asia). Non sarà disponibile on demand dopo che avrà avuto luogo.

Prendendo il via nelle strade vuote e piene di ragnatele di Soho, “The Get Up!” vedrà la figura spettrale di Victor Marley, interpretato da Charlie Higson, dare il benvenuto a Suggs, Mark, Chrissy Boy, Mike, Lee e Woody nel famoso London Palladium. Un viaggio esilarante ed emozionante che farà ballare tutti quando i nostri Nutty Boys inizieranno a suonare il loro show in quello che si pensa essere un teatro vuoto. Fluttuando attraverso il tempo e lo spazio, tra il teatro abbandonato dei sogni del presente, dove i fantasmi del passato camminano tra di noi… gli inquietanti corridoi del backstage, i bar e i camerini del Palladium…. e la stanza di fronte al negozio della mamma di Mike a Kentish Town nel 1977, “The Get Up!” è ineguagliabile nella sua ambizione e capacità di tessere insieme musica incredibile e intrattenimento per tutta la famiglia.

Con un set dal vivo pieno di successi dal loro impareggiabile repertorio, “The Get Up!” è anche un’occasione per i fan di ascoltare per la prima volta in assoluto le nuove canzoni della band. I Madness saranno affiancati sul palco da ospiti molto speciali, tra cui alcuni dei più grandi nomi della musica (con Mike Barson che darà una svolta alla sua carriera nei panni di Sua Altezza Reale la Regina Elisabetta II). Tutto ciò promette di essere un gioioso e definitivo addio all’era del lockdown, mentre i Madness ci riporteranno indietro nel tempo, come solo loro sanno fare.

I fan saranno incoraggiati a fare una donazione a #WeMakeEvents. #WeMakeEvents è un movimento internazionale che, per sopravvivere alla crisi del COVID-19, esprime l’urgenza di sostegno da parte dei governi, al settore degli eventi dal vivo.

L’iconico successo dei Madness “Our House” non è stato mai dimenticato da quando nel 1982, 39 anni fa, ha assaltato le classifiche dei singoli di tutto il mondo. Anzi si potrebbe aggiungere che in questi anni più turbolenti abbia assunto un nuovo significato e una nuova rilevanza.

È passato più di un anno da quando la maggior parte di noi ha sperimentato il proprio lockdown e persone da tutto il mondo su TikTok ci mostrano come è stata la loro vita in casa negli ultimi 12 mesi. Tra loro l’influencer italiana @martinatrincaa ha postato il video #OurHouse, guardalo QUI e diventa creativo anche tu.

Il video originale di “Our House”, girato nel glamour di Willesden Junction, a nord di Londra, è stato accuratamente restaurato dalla copia originale in 16mm del 1982. Questa versione in 4k dà una nuova vita a questo video iconico (addirittura è possibile anche leggere i giornali in mano ai ragazzi, osservali bene al minuto 2:38 e 3:19).

Il video originale in 16mm per la prima volta dopo 40 anni è stato trasferito in un file digitale 4k, grazie alle ultime tecniche del 21° secolo, e successivamente è stato restaurato rimovendo dalla pellicola le tracce del tempo e altri “rumori” visivi. Infine, anche l’audio è stato aggiornato con la migliore qualità possibile. Tutto questo duro lavoro rende questa versione la migliore che sia mai stata trasmessa!

