Domenico Vecchioni racconta I signori della truffa

“I signori della truffa – Inganni e raggiri che hanno fatto epoca” è il nuovo libro di Domenico Vecchioni fuori per Diarkos edizioni

Se per Oscar Wilde «la vita imita l’arte più di quanto l’arte imiti la vita», potremmo dire, parafrasandolo, che nel mondo dell’inganno e dei raggiri è la realtà ad imitare la fantasia più di quanto la fantasia imiti la realtà… In questo volume sono rievocate le truffe e le imposture più sorprendenti, bizzarre, a volte appena credibili e, in alcuni casi, anche divertenti, che hanno segnato la propria epoca. Dall’uomo che vendette la Tour Eiffel al clown che divenne re per qualche giorno; dall’autore delle false memorie di Howard Hughes a Han van Meegeren, il più grande falsario di quadri di tutti tempi; da Frank Abagnale, il truffatore che finirà per combattere le truffe, a Bernie Madoff, il mago di Wall Street. Storie raccontate con il rigore dell’investigazione e capaci di accattivare come un reportage, per coinvolgere al massimo il lettore in quella sottile arte che è la truffa.

Domenico Vecchioni, già diplomatico di carriera, ambasciatore d’Italia, ha ricoperto importanti incarichi alla Farnesina e all’estero. La sua ultima missione è stata quella di ambasciatore d’Italia a Cuba. Dopo aver lasciato il servizio attivo, si è dedicato alla divulgazione storica, con particolare predilezione per le biografie politiche e il mondo dello spionaggio. Collabora con diverse riviste di storia, in particolare «BBC History Italia» e Conoscerelastoria.it. È autore di una trentina di libri tra cui le biografie di Evita Peron, Raul Castro, Rasputin, Saddam Hussein. Tra i saggi relativi al “mondo dell’ombra”: Storia degli agenti segreti. Dallo spionaggio all’intelligence, Le 10 operazioni segrete che hanno cambiato la Seconda guerra mondiale, Le 10 spie donna che hanno fatto la storia, Le spie del Duce. La sua opera più recente è Storie insolite della Seconda guerra mondiale (2020, Rusconi).