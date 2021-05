Decreto Sostegni bis: novità per le imprese

Decreto Sostegni bis: le imprese potranno scegliere su quale periodo calcolare il calo del fatturato. Nei 48 articoli della bozza anche norme per la liquidità e la salute

Sono 48 gli articoli della bozza sul decreto Sostegni bis allo studio del governo: dai ristori alle imprese fino alla norme per la liquidità e la salute. Ecco i nuovi ristori per le imprese. Il meccanismo sarà basato sempre sulle perdite del fatturato ma si potrà scegliere se calcolarlo rispetto alle differenze annuali 2019-2020 o parametrarlo sul periodo 1 aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto allo stesso lasso di tempo 2019-2020. È quanto emerge dalla bozza del decreto sostegni bis, come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it).

Fondo da 500 milioni per aiutare le famiglie in difficoltà

Con 5,6 milioni di persone che in Italia si trovano in una situazione di poverta’ assoluta è importante lo stanziamento di un fondo da 500 milioni per consentire ai comuni di finanziare i buoni per la spesa alimentare e il sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche previsto dalla bozza del decreto Sostegni bis.

E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che sono un milione in piu’ rispetto allo scorso anno per effetto della pandemia Covid, con il record negativo dall’inizio del secolo sulla base di dati Istat. Con la crisi un numero crescente di persone è costretta a far ricorso alle mense dei poveri e molto più frequentemente – sottolinea la Coldiretti – ai pacchi di aiuto alimentare, anche per le limitazioni rese necessarie dalla pandemia. Fra i nuovi poveri ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che sono state fermate dalla limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi per Covid. Persone e famiglie che mai prima d’ora avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche.