Non ho mai 2: Netflix rilascia le prime immagini

Su Netflix in arrivo Non ho mai 2: nella seconda stagione della serie vedremo l’entrata in scena di Common, ecco le prime immagini

Non ho mai 2 (Never I have ever, questo il titolo originale) sta per arrivare su Netflix. Ispirata all’infanzia di Mindy Kaling, creatrice della serie, la commedia è un racconto di formazione sulla vita di una moderna adolescente americana di origini indiane di nome Devi, interpretata da Maitreyi Ramakrishnan. Ad accompagnare la storia, co-creata, scritta e prodotta anche da Lang Fisher, è la voce narrante dell’icona del tennis John McEnroe.

Oltre al cast della prima stagione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), nella seconda vedremo l’entrata di Common. In occasione dell’ultima edizione dei SAG Award, il cantante e attore aveva rivelato di aver gradito moltissimo la serie, vista durante il lockdown. A quanto risulta sembra sia stato proprio l’artista a contattare i produttori dello show i quali hanno scritto un ruolo per lui. Common interpreterà il Dottor Chris Jackson, un dermatologo affabile e garbato che dovrà vedersela con Nalini (Poorna Jagannathan), la mamma di Devi.

NON HO MAI 2, LE PRIME IMMAGINI

NON HO MAI, IL SUCCESSO DELLA PRIMA STAGIONE

La prima stagione della serie ha avuto un incredibile successo di pubblico e critica. Questo era inevitabile. Non ho mai è brillante, divertente, struggente ed emozionante: ti fa ridere, poi piangere, poi emozionare con le storie d’amore e ti fa anche riflettere sulla morte, sulle dinamiche adolescenziali, sull’amore e sulla situazione dei ragazzi di seconda generazione. Senza dimenticare la protagonista: semplicemente impeccabile.

La prima stagione ha affrontato, con delicatezza e leggerezza (questo non vuol dire in modo superficiale) il tema dell’elaborazione del lutto attraverso la morte del padre di Devi fino ad arrivare all’ultima puntata in cui la protagonista è riuscita a fare i conti con la rabbia per la grave perdita e in cui ha baciato Ben. Ma nel frattempo Paxton, il ragazzo più carino della scuola, si è deciso (grazie all’aiuto della sorella) di provarci seriamente con Devi. Nella seconda stagione, infatti, vedremo quali saranno i risvolti amorosi della “Kardashian indiana” e quali saranno le nuove tematiche affrontate in Non ho mai 2 che, speriamo, non ci deluderà.