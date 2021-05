La Vacinada di Checco Zalone è virale sui social

La Vacinada è il nuovo tormentone di Checco Zalone: nel videoclip su YouTube è presente anche l’attrice premio Oscar Helen Mirren

Checco Zalone torna a far parlare di sé grazie al singolo ‘La vacinada’, un invito a vaccinarsi per riscoprire le cose belle della vita.

Accanto al regista, nel video del brano è presente anche l’attrice premio Oscar Helen Mirren che in più di un’occasione, ha ammesso di adorare Zalone. I due attori, tra ritmi latini e uno spagnolo ‘improvvisato’, si innamorano tra i paesaggi del Salento e attraverso la risata fanno capire a chi li guarda che la vaccinazione è anche una responsabilità civile. Non a caso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Helen Mirren nella clip si scopre più volte la spalla mentre Zalone le canta frasi del tipo “io faccia a faccia sta vecha muchacha già richiamata” oppure “Me gusta bailare contigo oh vacinada”.

Dopo averci abituati a brani tormentone come “Siamo una squadra fortissimi” e “I uomini sessuali” ecco “La Vacinada”.