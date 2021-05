Firenze: ripartito il collegamento Volainbus

Ripartito il collegamento Volainbus, tra il Centro di Firenze e l’aeroporto Amerigo Vespucci, effettuato da Busitalia (Gruppo FS Italiane)

Saranno 22 le corse giornaliere tra l’autostazione di Busitalia, in via Santa Caterina adiacente la stazione di Firenze SMN e l’aeroporto fiorentino. Il primo servizio partirà alle 10.00 dall’autostazione di Busitlia e l’ultimo alle 20.30. dall’aeroporto.

Gli autobus che impiegano circa 20 minuti per effettuare il collegamento, sono riconoscibili dalla livrea con lo skyline dei più famosi monumenti di Firenze.

I mezzi sono concepiti per la clientela delle navette aeroportuali, con agevole collocazione delle valigie sulle apposite rastrelliere che restano a portata di mano dei passeggeri anche durante il viaggio e servizio free wi-fi.

Sui display presenti a bordo si possono visualizzare informazioni in tempo reale sulla situazione dei voli in partenza dall’aeroporto Vespucci, così da agevolare le persone nella programmazione dei propri spostamenti e, più in generale, nella gestione del proprio tempo.

La capienza per ogni autobus, ridotta del 50% nel rispetto della normativa Covid-19, è di massimo 40 persone più un posto riservato alle persone a ridotta mobilità.

Tutti i veicoli sono dotati di un innovativo sistema di ricambio continuo dell’aria con filtri anti Covid-19 che combina due azioni: il ricambio totale dell’aria ogni 2-4 minuti e l’utilizzo di filtri con funzione anti virale che bloccano virus e batteri.

Inoltre sono confermate le misure straordinarie a garanzia dei passeggeri e del personale come: interventi quotidiani di igienizzazione su tutte le superfici esposte (es. sedili, volante, cabina di guida, corrimano e obliteratrici) e periodiche di sanificazione delle superfici e del sistema di aria condizionata. A bordo sono presenti dispenser con gel igienizzante per le mani.

L’acquisto dei biglietti è disponibile alle fermate del Volainbus (biglietteria interno autostazione a Firenze e self service aeroporto) e presso le self service Ataf&Linea della stazione di Firenze SMN e Villa Costanza.