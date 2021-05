Arrivano gli album The Montreux Years di Etta James e Nina Simone

The Montreaux Years: Montreux Jazz Festival e BMG pubblicano i nuovi album dal vivo di Nina Simone ed Etta James nella nuova collana

Montreux Jazz Festival e BMG annunciano oggi l’uscita, venerdì 28 maggio 2021, di ”Nina Simone: The Montreux Years” e ”Etta James: The Montreux Years”. Gli album dal vivo, che usciranno in doppio LP e doppio CD, presentano sublimi raccolte delle migliori performance delle icone musicale al Montreux Jazz Festival, comprendenti materiale inedito, tutte restaurate e riportate al loro pieno splendore e altro ancora.

Pre-ordina “Nina Simone: The Montreux Years” ed

“Etta James: Gli anni di Montreux” QUI

Gli album della Simone e della James sono le prime uscite a cura di Montreux Jazz Festival e BMG per la nuovissima collana di raccolte “The Montreux Years”. Le raccolte scopriranno performance leggendarie degli artisti più iconici del mondo insieme a registrazioni rare e mai pubblicate prima, dalla ricca storia dei 55 anni del festival, con la masterizzazione eseguita da Tony Cousins presso gli storici Metropolis Studios di Londra in MQA (Master Quality Authenticated), per catturare il suono originale e l’unicità di queste performance dal vivo. Ogni raccolta sarà accompagnata da esclusive note di copertina e da fotografie inedite.

La storia di Nina Simone dalla fine degli anni Sessanta agli anni Novanta può essere raccontata attraverso le sue leggendarie performance a Montreux. Salendo per la prima volta sul palco di Montreux il 16 giugno 1968 per la seconda edizione del festival, la Simone ha costruito un rapporto duraturo con il Montreux Jazz Festival e il suo creatore e direttore Claude Nobs, la cui unicità, fiducia ed energia è evidente in queste registrazioni.

La storia sfaccettata e radicale della Simone è messa a nudo in ”Nina Simone: The Montreux Years”. Dalla gloriosa ed emozionante performance di Nina del 1968 al suo infuocato e imprevedibile concerto del 1976, una delle performance più straordinarie mai viste al festival, la raccolta include registrazioni da tutti i suoi cinque leggendari concerti di Montreux – 1968, 1976, 1981, 1987 e 1990.

Il materiale raro e inedito della vasta raccolta tratta dalle registrazioni di Claude Nobs (Montreux Sounds), renderà felici i fan di Nina Simone in tutto il mondo, che potranno ascoltare la potente I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free, la struggente e impavida Four Women e la bellissima interpretazione di Ne Me Quitte Pas.

Inoltre una versione da brivido di Stars di Janis Ian, che la Simone ha interpretato per la prima volta durante la sua performance a Montreux nel 1976, si affianca alla sua audace ed elettrizzante versione della ballata No Woman No Cry di Bob Marley nel 1990. La raccolta si chiude con il bis dell’ultimo concerto di Nina Simone al Montreux Jazz Festival e una delle registrazioni più amate e conosciute della Simone, l’esuberante My Baby Just Cares For Me, che mostra le profonde e multidimensionali sfaccettature della vita e della musica di Nina Simone.

L’edizione in CD di “Nina Simone: The Montreux Years” includerà anche l’intero concerto della Simone del 1968, per la prima volta il concerto completo sarà disponibile su CD.

“Etta James: The Montreux Years” è un tesoro di classici senza tempo, performance potenti ed elettrizzanti, cantate dalla voce cruda e dall’estensione vocale di una delle più grandi cantanti di sempre. La raccolta, con registrazioni dai concerti dal vivo della James a Montreux nel 1977, 1978, 1989, 1990 e 1993, racchiude e riflette la dinamica abilità artistica e l’impatto duraturo nel tempo di Etta. Spaziando attraverso tre decenni, “Etta James: The Montreux Years” offre istantanee profondamente personali e intime dell’acclamato viaggio musicale della James, dei suoi momenti salienti e della sua fenomenale carriera.

Da uno dei primi successi di Etta James, la contagiosa e infinitamente elegante Something’s Got A Hold On Me, un medley composto da At Last, Trust In Me e Sunday Kind of Love, una fusione di successi dei primi anni ’60, alla cruda ed emotiva I’d Rather Go Blind , arriviamo a Tell Mama con i suoi fiati soul . La raccolta si chiude con Baby What You Want Me To Do, l’omaggio della James a Jimmy Reed, il bis del suo concerto del 1978.

Nel 1975, Claude Nobs ha catturato un momento significativo della storia della musica: il primo concerto di Etta James in Europa, per la nona edizione del festival. L’edizione CD di “Etta James: The Montreux Years” includerà i momenti salienti di questo speciale concerto indimenticabile, tenutosi al Casinò di Montreux l’11 luglio 1975.

Thierry Amsallem, erede di Claude Nobs, Presidente/CEO di Montreux Sounds e Presidente della Fondazione Claude Nobs, dichiara: “Il Montreux Jazz Festival è sempre stato una vetrina di primo piano per la scena musicale internazionale, così come un luogo di incontro per musicisti e amanti della musica. La magia di Montreux consiste negli incontri tra musicisti. Ci sono stati eventi unici che non si sono più ripetuti. L’idea era quella di permettere agli artisti di uscire dai sentieri battuti ed evitare di riproporre il loro solito repertorio. Noi li abbiamo trattati come dei re e abbiamo offerto loro le migliori condizioni al mondo, in termini di qualità del suono e di tecnologia di registrazione audiovisiva“.

”Nina Simone: The Montreux Years” e ”Etta James: The Montreux Years” sono le prime uscite della nuova collana di raccolte multiformato dal vivo a cura di Montreux Jazz Festival e MG. Altre uscite della serie “The Montreux Years” saranno presto annunciate.