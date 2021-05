Stefano Zeno Sala torna con Dopo di Te

Dai palchi internazionali al mercato italiano: disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Dopo Di Te”, il nuovo singolo di Stefano Zeno Sala

Stefano Zeno Sala, live performer italiano che ha lavorato dal 2010 al 2019 attraverso Europa e Sud America, pubblica negli store digitali “DOPO DI TE” il primo singolo dal suo album di prossima release, di cui è autore, compositore e arrangiatore, oltre che produttore.

A introduzione della serie di singoli dall’album la cui stesura lo ha impegnato a fasi alterne lungo l’arco di due anni, Zeno presenta “Dopo Di Te”, un pezzo dedicato a una delle persone più importanti della sua vita in cui a diversi livelli chiunque può identificarsi trovandoci forse qualcosa di se stesso e che come l’intero lavoro si pone in un punto di intersezione tra rock, pop e alternativa. Un singolo che come i prossimi parla di chi lo ha scritto in ogni nota e lettera.

Stefano Zeno Sala è nato musicalmente come batterista, in età giovanissima, diventando vocalist e chitarrista subito dopo.

Come musicista professionista si è esibito tra le altre location presso il San Jordi Palau di Barcellona (2009), l’ Arena Via Funchal di San Paolo, secondo auditorium per grandezza dell’ intero Brasile (2012) e la prestigiosa Arena Monterrey, Messico (2016).

Curiosità: ha composto e registrato le parti di tutti gli strumenti in questo lavoro.

Link privato Soundcloud per ascolto e download del brano in formato WAV non compresso:

https://soundcloud.com/zeno-sala/dopo-di-te-wav/s-n0MkAdq3OWa