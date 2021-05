Paola Sagula in radio con Voglio sempre te

Online su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Paola Sagula dal titolo “Voglio sempre te”

Arriva in radio, già disponibile in digitale “VOGLIO SEMPRE TE”, il singolo di PAOLA SAGULA, un pezzo dolce e significativo, scritto e composto da Paola con Remo Elia e Oliver Bruno Lapio.

“Ho scelto di interpretare questo brano per dare voce e sostegno a tutti coloro che sono stati innamorati e che ora rivogliono quella persona nella loro vita – dice Paola Sagula – ora come ora non posso dire di provare questo tipo di sentimento ma in un futuro, se capiterà, questo pezzo diventerà anche per me un luogo in cui rifugiarmi e trovare conforto.”

“Voglio sempre te – racconta Remo Elia – è una canzone d’amore, perché sull’amore c’è sempre da raccontare, il testo parla di quanto l’amore può farti stare bene anche se tutto sembra andare male, di quanto possa farti sentire vivo e fiducioso. Non esiste una ragione per amare la cosa importante è lasciarsi andare anche irrazionalmente a questo meraviglioso sentimento.”

Qui il video: https://youtu.be/4dwXbBXAPC8

Il video, per la regia di Stefano Zonca, è stato girato a Palazzo Colleoni nelle vicinanze di Bergamo e a Bonate. Il regista afferma: “Ho cercato di descrivere le sensazioni di una ragazza che ripensa a tutte le emozioni provate durante la sua storia d’amore, da quelle che la facevano stare bene, alla malinconia nell’aver capito che ‘lui’ non tornerà.”

BIOGRAFIA

Paola Sagula, è nata ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. Frequenta il quarto anno del liceo di scienze umane. Vive a Curno, un paese alle porte di Bergamo con mamma, papà, il fratello e il suo cane. Da quando aveva 12 anni, studia canto “seriamente”. Ha cominciato frequentando un corso di “Pop Rock” organizzato dal Conservatorio di Bergamo. Purtroppo è durato solo un anno perché non hanno dato seguito alle lezioni così per proseguire gli studi frequenta da tempo una scuola di canto a Milano. Cantare le è sempre piaciuto sin da piccola, infatti imparava le canzoni e sfruttava ogni occasione per farle sentire a famigliari e amici. Nel corso della sua vita “artistica” le è capitato di cantare in qualche locale, in piazze e a qualche concorso canoro. Sono state esperienze che l’hanno arricchita e le hanno fatto capire che quello che voleva era fare della sua passione qualcosa con cui poter comunicare con gli altri liberamente. Ha finito di registrare i suoi primi 3 singoli, in Italiano, che usciranno prossimamente, le piacciono molto e si augura che possano piacere anche ai chi li ascolterà.

LINK SOCIAL

https://www.instagram.com/paolasagulaa/

https://www.facebook.com/paola.sagula.5

https://www.youtube.com/channel/UCddzy0Um2di7Pq8-mcLxpfw