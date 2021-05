Mi muovo: arriva il nuovo disco di Giordana Angi

Fuori il 14 maggio su tutte le piattaforme digitali “Mi muovo”, il nuovo album di Giordana Angi: nel disco duetti con Loredana Bertè, Alfa e Briga

Giordana Angi è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. La cantautrice ha chiuso il suo secondo disco e lo pubblicherà il 14 maggio. Si intitola “Mi Muovo” e, come spiega la stessa artista, è un “disco nato per spostarsi verso nuovi orizzonti e abbracciare l’idea di un cambiamento continuo”.

Un cambiamento che non sarebbe arrivato senza la voglia di buttarsi: “La musica per me- spiega Giordana come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – è un sinonimo di poesia e libertà assoluta, un’opportunità per potersi rivelare con un coraggio, una profondità e consapevolezza. Perché ci vuole coraggio quando si vuole il meglio per sé, accettando i propri limiti, ma non smettendo di sognare. La vita di tutti si evolve e cambia, che si voglia o no. Perché le difficoltà ci saranno sempre e nessuno regala niente. Per vivere con serenità, però, ci vuole fegato e determinazione“.

Giordana: “Ecco come è nato il mio nuovo disco”

“ A marzo 2020, quando il mondo si è fermato – dice Giordana parlando della scrittura del progetto – sono potuta scendere da un treno che andava troppo veloce per poter immergermi nella calma della mia casa. Sono cambiata radicalmente. La solitudine può essere vista in molti modi, per me serve a specchiarsi con la profondità del nostro animo e dare vita a un’evoluzione, chiedendosi dove si vuole andare e perché. Le mie canzoni nascono d’istinto, mi servono a buttare giù le emozioni. Ho messo su carta la mia voce e le mie idee, con un senso di libertà mai avuto finora, senza troppe linee guida”.

Il risultato sono “10 tracce che raccontano a tutto campo una nuova presa di coscienza. Ogni canzone è diversa”.

TRACKLIST

1. TUTTAPPOSTO (FEAT. LOREDANA BERTÈ)

2. FARFALLE COLORATE

3. SEMPLICE (FEAT. ALFA)

4. PAOLO E FRANCESCA

5. MI MUOVO

6. CHIAMA IL MIO NOME (FEAT. BRIGA)

7. NON È ESTATE

8. SICCOME SEI

9. AMAMI ADESSO

10. IN BOCCA AL LUPO

La canzone con Loredana Bertè

La prima di queste tracce è “Tuttaposto”, singolo apripista del progetto che la vede collaborare con Loredana Bertè e disponibile dal 29 aprile.

“Per me – dice Giordana Angi della collega – è passato, presente e futuro della musica italiana. Avere lei in questo brano è un regalo inestimabile oltre ogni aspettativa. Sapere di avere la sua stima mi dà felicità. È bellissimo sapere di aver inciso un featuring con lei, ogni volta che si incide una canzone è per sempre e questo mette pressione… ma, in questo caso, mi lusinga così tanto che resta solo la soddisfazione”.

Cosa aspettarsi adesso…

Giordana regala anche qualche anticipazione su quello che ascolteremo nel disco e racconta: “Ho avuto l’autonomia di cucire queste canzoni e metterci i colori e i tempi che volevo, potendo decidere ogni dettaglio: è stato una grande soddisfazione. In ‘Mi Muovo’, infatti, c’è varietà di stili musicali e di temi che rendono questo album multiforme. Si parte da strutture tipiche degli standard jazz che studiavo da piccola, temi cantati in francese, fino ad arrivare alla cassa dritta, ritornelli funky. Ho provato a creare incastri melodici tarati al millimetro a ballad sognanti. Un ringraziamento va anche a Briga e Alfa che hanno prestato la loro penna e la loro voce a questo progetto con generosità”.