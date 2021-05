MAVA in radio con il brano Sono arrivato qui

MAVA, nome d’arte di Matteo Avantaggiato, in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Sono arrivato qui”

“Sono arrivato qui” è il nuovo singolo di MAVA (Matteo Avantaggiato), in radio e negli stores digitali, dopo il successo ottenuto con “Stereotipo” che gli è valso il premio SIAE per il miglio testo al Calabria Fest (2019).

Un cambio di rotta, per l’artista salentino, rispetto al precedente singolo, che arriva dopo un lungo percorso di ricerca finalizzata a definire un proprio univoco stile musicale, già caratterizzato da un timbro vocale molto particolare e immediatamente connotativo.

“Sono arrivato qui” sottolinea un background cantautorale contaminato dal funk e dalla musica R&B, da cui MAVA è partito e a cui ora ritorna.

Il brano è un invito ad affrontare con leggerezza la difficoltà e la confusione che spesso accompagnano le scelte importanti della nostra vita, alimentando la paura di sbagliare; prendere una posizione chiara e netta non è sempre semplice, soprattutto in una società come la nostra in cui seguire la corrente sembra un imperativo, la condizione imprescindibile per il riconoscimento e l’accettazione sociale. Il senso di vulnerabilità che deriva da scelte autentiche, magari contro tendenza, ci fa quindi sentire come una “barca senza un mare”, che si disperde ma continua a confidare nel proprio istinto, anche se questo talvolta comporta la necessità di improvvisare e rompere coraggiosamente gli schemi imposti.

“Sono arrivato qui” nella scelta artistica, ma anche di immagine (copertina e video), vuol mantenere un alone vagamente vintage, in un’ottica però ben ancorata al presente e alle tendenze del momento: il groove e le ritmiche funk si inseriscono all’interno di un leitmotiv di trombe e di un solo di flicorno che ‘strizzano l’occhio’ al jazz.

