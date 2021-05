Le Folli Arie su YouTube con il nuovo videoclip

Online su YouTube il videoclip di “Have you ever seen the rain?”, il nuovo singolo de Le Folli Arie disponibile su tutte le piattaforme digitali

La band art-rock milanese Le Folli Arie, considerata una delle novità più interessanti del panorama indipendente italiano, prosegue la serie di video-cover acustiche che anticipano l’uscita del nuovo album e pubblica “Have you ever seen the rain?”, uno dei grandi classici del rock internazionale, a cui la band è molto legata fin dai suoi esordi, essendo la cover di apertura dei loro primissimi concerti. Una canzone semplice, diretta e potente che parla di calma e tempesta, di sole e pioggia, della natura ciclica dell’Universo e della nostra incapacità di vivere al meglio sia i momenti positivi che quelli negativi, consapevoli che ogni crisi e ogni tempesta anticipano sempre una rinascita e un giorno di sole. La versione acustica è super-minimal: voce, ukulele e cori, prodotta, arrangiata ed eseguita dal frontman della band Simone Corazzari. Il mastering è stato realizzato da uno dei maggiori producer italiani, Lorenzo Cazzaniga (Claudio Baglioni, Negramaro, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Ray Charles, Sting, Mina, PFM, Pooh, Vasco Rossi,…), ormai presenza fissa nei lavori de Le Folli Arie.

Il videoclip è stato girato sulle Dolomiti del Cadore, terra d’origine del padre del cantante, durante i primi giorni del 2021. Simone interpreta il brano voce e ukulele passeggiando tra i panorami mozzafiato di quelle splendide valli. Nel video fa capolino anche Udo, il cane dello zio di Simone, purtroppo scomparso qualche settimana dopo le riprese. A lui è dedicato il video.

In questi tempi senza dubbio unici e sfidanti, per salvarci e uscirne più forti e migliori, è importante riconnetterci con le nostre radici più autentiche, ritrovare un genuino contatto con la Natura, cancellare il rumore esterno e centrarci sulla nostra Vera Essenza. Dall’atmosfera spensierata e luminosa del video arriva un invito a vivere senza paura, con leggerezza e semplicità, forse l’unica via d’uscita dalla situazione attuale: perché prima o poi la pioggia in un giorno di sole ci mostrerà la fine della tempesta.

VIDEO: https://youtu.be/ah6DX0LjihI

Le Folli Arie play at 432 Hz

