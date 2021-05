Industria farmaceutica: Grünenthal fa sua Mestex AG

Grünenthal acquisisce Mestex AG e il suo farmaco anti dolorifico sperimentale MTX-071 pronto per la fase III

Grünenthal ha annunciato l’acquisizione di Mestex AG attraverso l’acquisizione di tutte le sue azioni e diritti di opzione. Mestex AG è una società svizzera che ha sviluppato un innovativo farmaco sperimentale, MTX-071 (Resiniferatoxin), per il trattamento intra-articolare del dolore associato all’osteoartrosi del ginocchio per il quale si sta attualmente concludendo la Fase II dello sviluppo clinico.

“L’osteoartrosi è una patologia delle articolazioni che causa, nel tempo, la degenerazione dei tessuti dell’articolazione interessata, nella maggior parte dei casi colpisce le mani, le ginocchia o le anche, causando dolore, rigidità e gonfiore. È una condizione progressiva per la quale non ci sono attualmente farmaci disponibili che possano rallentare l’evoluzione della malattia” dichiara Jan Adams, Chief Scientific Officer Grünenthal. “I dati mostrano che MTX-071 può offrire un effetto analgesico significativo e di lunga durata, mentre i dati di sicurezza sono paragonabili al placebo, senza rilevanti effetti collaterali sistemici. Questo differenzierebbe chiaramente il nostro farmaco sperimentale dai corticosteroidi e contribuirebbe a migliorare la qualità di vita dei pazienti”.

Grünenthal sta ora preparando due studi pivot di fase III per indagare l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di questa molecola in pazienti con dolore associato all’osteoartrosi del ginocchio.

Questi studi pivot inizieranno nel 2021 e permetteranno di perseguire un programma di sviluppo veramente globale che copre Europa, Stati Uniti, Giappone e Cina, che potrebbe offrire un’opportunità commerciale significativa con un possibile ingresso sul mercato nel 2025.

Resiniferatoxin è un agonista altamente potente del Transient Receptor Potential Vanilloid 1 (TRPV1) che si trova naturalmente nella pianta Euphorbia resinifera. La sua applicazione può desensibilizzare e defunzionalizzare in modo reversibile il recettore TRPV1 che svolge un ruolo critico nella trasmissione del dolore. In questo modo, MTX-071 può ridurre significativamente il dolore per diversi mesi. Questo meccanismo d’azione è ben convalidato da studi clinici con altri agonisti TRPV1 e funziona in modo simile a capsaicina.

“Esiste un chiaro bisogno insoddisfatto anche alla luce del numero di casi che continua a crescere: ci aspettiamo che circa 50 milioni di pazienti siano affetti da osteoartrosi del ginocchio negli USA e nell’UE e circa sei milioni di loro saranno trattati con corticosteroidi intra-articolari” dichiara Gabriel Baertschi, Chief Executive Officer Grünenthal. “Con MTX-071, vogliamo fornire un’opzione di trattamento significativa per questi pazienti.”

Informazioni su MTX-071

MTX-071 è un’iniezione intra-articolare di resiniferatoxin per il trattamento del dolore in pazienti con osteoartrosi avanzata del ginocchio. La resiniferatoxina è un agonista altamente potente del Transient Receptor Potential Vanilloid 1 (TRPV1).

La sua applicazione può desensibilizzare e defunzionalizzare in modo reversibile il recettore TRPV1 che svolge un ruolo critico nella trasmissione del dolore.

Il farmaco sperimentale sta concludendo la fase II e sta per entrare nella fase III.

I dati mostrano che MTX-071 può offrire un effetto analgesico significativo e di lunga durata, mentre i dati di sicurezza sono paragonabili al placebo, senza rilevanti effetti collaterali sistemici.