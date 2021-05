Su Fortnite il nuovo pacchetto Crew di maggio

Deimos, lo scheletrico trafugatore di anime, è disponibile nel pacchetto Crew di maggio di Fortnite: ecco tutte le novità per i giocatori

Le fiamme dell’inferno avvolgono la Crew di Fortnite. Deimos, lo scheletrico trafugatore di anime, è disponibile nel pacchetto Crew di maggio. Oltre alla skin di Battaglia Reale, Deimos è anche un nuovo personaggio di classe Ninja in Salva il mondo.

Cosa include il Pacchetto Crew di maggio:

Skin Deimos

Dorso decorativo Margine del tormento



Piccone Mano del dolore

Copertura Eco fatale

Schermata di caricamento Agguato del teschio di Deimos.

Inoltre, il costume Deimos, il dorso decorativo Margine del tormento e il piccone Mano del dolore sono disponibili in stili alternativi, sia in nero e rosso sia in nero e verde. Questi oggetti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), hanno anche uno spettrale stile nero e verde oltre a quello normale.