Attacchi di cuore più letali con psoriasi o lupus

Gli attacchi di cuore nei giovani adulti hanno il doppio delle probabilità di essere fatali in coloro che presentano psoriasi, lupus o artrite reumatoide

Gli attacchi di cuore nei giovani adulti hanno il doppio delle probabilità di essere fatali in coloro che presentano condizioni infiammatorie croniche come la psoriasi, il lupus o l’artrite reumatoide. Questo è il risultato di uno studio pubblicato sullo European Journal of Preventive Cardiology, una rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC).

Almeno il 2% delle persone in Europa e nel mondo sono affette da malattie infiammatorie sistemiche, che spesso colpiscono più sistemi d’organo. Molte di queste malattie infiammatorie sistemiche sono causate dall’autoimmunità. La psoriasi, l’artrite reumatoide e il lupus eritematoso sistemico ne sono degli esempi.

Le persone con malattie infiammatorie sistemiche hanno un rischio maggiore di attacchi cardiaci. Le condizioni infiammatorie possono verificarsi a qualsiasi età, ma l’inizio è spesso in giovane età adulta. Questo è stato il primo studio ad esaminare la frequenza e l’impatto delle malattie infiammatorie nei giovani pazienti con infarto.

Lo studio ha utilizzato i dati dal registro YOUNG-MI, che ha arruolato i pazienti che hanno avuto un attacco di cuore di 50 di etào più giovane tra 2000 e 2016 e sono stati trattati al Massachusetts General Hospital e Brigham and Women’s Hospital di Boston. I ricercatori hanno identificato i pazienti con malattie infiammatorie sistemiche e li hanno confrontati con quelli che non preentravano queste condizioni.

Tra 2.097 pazienti con infarto di età pari o inferiore a 50 anni, 53 (2,5%) avevano una malattia infiammatoria. La psoriasi era la più comune (64%), seguita da lupus (23%), artrite reumatoide (9%) e altre condizioni (4%). Come previsto, i pazienti con condizioni infiammatorie avevano più probabilità di essere di sesso femminile. Era anche più probabile che avessero ipertensione, ma avevano tassi simili di colesterolo alto e diabete rispetto a quelli senza malattie infiammatorie.

Durante un follow-up mediano di 11,2 anni, i pazienti con condizioni infiammatorie avevano una probabilità quasi doppia di morire rispetto a quelli senza condizioni infiammatorie.

I ricercatori hanno poi confrontato i tassi di morte nei 53 pazienti con malattie infiammatorie con un sottocampione di 138 pazienti senza queste condizioni. I due gruppi sono stati abbinati per età, sesso e fattori di rischio cardiovascolare tra cui diabete, obesità, fumo, pressione alta e colesterolo alto. I pazienti con malattie infiammatorie erano 2,68 volte più a rischio di morire durante il follow-up di 11,2 anni rispetto al gruppo abbinato senza condizioni infiammatorie.

L’autore dello studio Dr. Brittany Weber, uno specialista di cardio-reumatologia al Brigham and Women’s Hospital e Harvard Medical School ha detto: “Questo suggerisce che la peggiore sopravvivenza a lungo termine nei giovani pazienti con infarto con malattie infiammatorie potrebbe essere legata all’infiammazione rispetto alla maggiore prevalenza di altri fattori di rischio cardiovascolare”.

Aspirina e statine sono raccomandate dopo un attacco di cuore, ma lo studio ha scoperto che i pazienti con condizioni infiammatorie avevano meno probabilità di ricevere questi farmaci alla dimissione rispetto a quelli senza malattie infiammatorie. “Siamo rimasti sorpresi da questa scoperta”, ha detto il dottor Weber. “Una ragione potrebbe essere la preoccupazione per le interazioni farmaco-farmaco, dato che questi pazienti spesso prendono farmaci che sopprimono il sistema immunitario. Dato che le malattie infiammatorie sistemiche sono rare, i numeri in questo studio erano piccoli, ed è importante confermare questo risultato in altre coorti simili”.

Weber ha detto sono necessari migliori strumenti per prevedere con precisione il rischio di un attacco di cuore in individui con malattie infiammatorie per indirizzare gli sforzi di prevenzione farmacologica, ad esempio con le statine. Ha detto: “Gli attuali calcolatori, che vengono utilizzati per determinare l’ammissibilità ai farmaci preventivi, generalmente sottostimano il rischio cardiovascolare nei pazienti con malattie infiammatorie sistemiche”.

Per quanto riguarda come prevenire i primi e successivi attacchi di cuore, Weber ha detto che le persone con condizioni infiammatorie dovrebbero seguire gli stessi consigli della popolazione generale. Ha detto: “I comportamenti dello stile di vita sono incredibilmente importanti, tra cui mangiare sano, fare attività fisica e non fumare, oltre a controllare il colesterolo, la pressione sanguigna e il diabete”.