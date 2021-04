Marta Brando e Paolo Agosta duettano in Mondo di Plastica

Disponibile in radio, sulle piattaforme digitali e negli storeil singolo 2Mondo di plastica” che vede duettare Marta Brando e Paolo Agosta

In radio, sulle piattaforme digitali e negli store arriva “MONDO DI PLASTICA” il nuovo singolo di Marta Brando & Paolo Agosta (Bunker Home Productions). Il brano è scritto da Paolo Agosta che lo ha arrangiato con Danilo Carnevali e Alessandro Cecconi degli Oreazon, ed è stato masterizzato da Alberto Cutolo al Massive Arts Studio.

“Ricordo con chiarezza il giorno in cui Paolo mi fece ascoltare ‘Mondo di Plastica’ – racconta Marta Brando – rimasi colpita non solo dalla melodia ma anche dal messaggio del brano, cioè dalla spontaneità grazie a quelle domande esistenziali che tutti quanti ci siamo posti prima o poi nella vita, come ad esempio da dove veniamo e chi siamo, senza però fornire una risposta e anzi sottolineando la nostra condizione di individui in continuo divenire. Quando poi mi ha proposto di interpretarlo insieme a lui in un duetto mi sono sentita onorata ed elettrizzata.”

“Mondo di plastica” – dice Paolo Agosta – è di sicuro uno dei miei brani a cui tengo di più, scritto in un momento particolare della mia vita, momento in cui le domande interiori ed esistenziali sovrastavano il focus delle cose di tutti i giorni. E’ un brano che avrei voluto fosse il primo singolo del mio primo album ma invece non fu mai utilizzato e per questo ho sempre avuto il desiderio negli anni, prima o poi, di tirarlo fuori, di farlo conoscere, di dargli una chance.

Qui il video: https://youtu.be/LSKxfmCQN7c

Il videoclip con la regia di Andrea Riva e la direzione della fotografia di Mauro Mazzei, è ambientato al Massive Arts Studios di Milano. “Abbiamo seguito un concept sobrio e raffinato – racconta il regista – in modo da mettere in risalto il messaggio del brano, con due scenari differenti: il momento della registrazione, in cui gli artisti sono in studio e quello della vera e propria esecuzione, cercando di comunicare al meglio l’emotività provata da Marta e Paolo.”

Marta Brando, all’anagrafe Brandolini, classe 1999, è italiana di origine latino-americana, del Perù. Studia canto fin da giovanissima ispirandosi al mondo dell’R’n’b, del Soul e alle cantanti che ascoltava sin da piccola: Whitney Houston, Mariah Carey, Beyoncé e Christina Aguilera. Tra il 2015 e 2016 partecipa e vince diversi concorsi canori come “La voce 2016”, facendosi notare da giornalisti e addetti ai lavori tra cui il produttore e artista milanese Paolo Agosta con cui nasce la collaborazione artistica. Per quattro anni, lavora presso il Bunker Home Studio (MI) insieme a Paolo Agosta e Danilo Carnevali registrando brani inediti e reinterpretando grandi classici della musica Pop internazionale. Il 5 ottobre 2020 si è laureata con il massimo dei voti in canto jazz presso la civica scuola di musica “Claudio Abbado” di Milano. Prosegue i suoi studi di canto Jazz presso il conservatorio “Giuseppe Verdi” a Milano. Nel 2020 ha fatto il suo esordio discografico con il singolo “Young”. Partecipa con un featuring nel brano “Puma” di Doke, assieme allo storico rapper Esa Aka El Presidente degli OTR.

Paolo Agosta cantautore (voce, pianoforte e chitarra) nel 1996 inizia a suonare con il chitarrista Pierpaolo Mazzella con cui fa centinaia di concerti, Suona al “Rocce Rosse Blues Festival” prima di Peter Green e John Mayall. Nel 2000 firma il suo primo contratto discografico da solista con l’etichetta indie Massive Arts Record. Nel 2001 suona come chitarrista ritmico nei Sungift in apertura di una data dello “Stupido Hotel Tour” di Vasco Rossi allo Stadio Friuli di Udine e il giorno successivo al “Rock in Bellinzona” suonando nella stessa manifestazione con Bob Geldof e i Gotthard. Nel 2004 esce il suo primo album “Nuove strade“, pubblicato da Sony Music e Massive Arts Record. Parte il suo primo tour nazionale “Iperspazio Tour” con data di apertura all’Alcatraz di Milano. Nel 2005 partecipa come ospite al Piazzola Music Awards ’05, dove interpreta il suo brano “In my Heaven” insieme a Ostile e L’aura. Nel 2010 esce “Virus” il secondo album, presentato da Sony Ericsson con il video del singolo “Mantide” all’interno della 68esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Tra il 2016 e il 2019 pubblica tre suoi singoli “Come un fiore”, “Il paradiso e l’inferno” e “Il viaggio” distribuiti da A1.

Parallelamente avvia l’attività di produttore artistico e con Massive Arts Record produce il primo album di Virginio Simonelli pubblicato da Universal Music e lanciato nella categoria giovani di Sanremo 2006 con il brano “Davvero”. Si dedica poi, prevalentemente, alla produzione discografica di album per artisti indipendenti tra cui Tao, Twice 20, Mercuri, Daniele Babbini, Nutopia, CJ Hamilton, Geoffrey De Vai, Johnny Ponta e, da X-Factor, Damiano Fiorella e Jessica Mazzoli. Scrive e produce con Lenny de Luca “Nonostante tutto” per Ivana Spagna. In ambito Hip Hop produce il rapper milanese Doke e sigla un accordo con Thaurus Publishing e Believe per cui pubblica alcuni singoli tra cui “Puma” feat. Esa Aka El Presidente e Marta Brando. Con Mitch Dj (Radio 105 e Le Iene) forma il duo producer AGOSTA & MITCH DJ con cui lavora due rapper italiani, Sensei e Ossido Master. Con Sensei, considerato il rapper più veloce d’Italia, esce “Capi del Rap” feat. Clementino. Con Ossido Master arrivano due featuring di altissimo livello con due leggende viventi della musica internazionale per il singolo “Oltre le differenze” feat. BUSTA RHYMES, pubblicato nel maggio 2020 e per “Salgo su” feat. LIL WAYNE, pubblicato a marzo 2021. Dal 2020 diventa A&R per MB Produzioni organizzando più di 20 streaming live di Arianna Ferrari assieme a tantissime star della scena nazionale tra cui Marco Masini, Gianluca Grignani, Danilo Sacco, Riccardo Fogli, Fausto Leali, Daniele Groff, Ivana Spagna, Omar Pedrini, Esa Aka El Presidente, Marco Ligabue, Sasha Torrisi e Papa Winnie.

