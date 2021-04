Mario Bernardi Guardi in libreria con La morte addosso

“La morte addosso. Polidori, Byron, Mary Shelley e altri vampiri” è il nuovo libro di Mario Bernardi Guardi, pubblicato da Mauro Pagliai Editore

Sono passati duecento anni dalla misteriosa morte di John Polidori, il medico-poeta che rese famosa la figura del vampiro in letteratura, scrivendone decenni prima di Bram Stoker. A far luce sulla sua vicenda, ricorrendo alla fantasia ma anche a un’accurata indagine sui grandi della letteratura gotica inglese, è il giornalista scrittore Mario Bernardi Guardi nel suo nuovo romanzo intitolato La morte addosso. Polidori, Byron, Mary Shelley e altri vampiri (Mauro Pagliai Editore, pp. 144, euro 14).

Da sempre impegnato in un attento scavo nella letteratura e nella cultura politica tra le due guerre, Bernardi Guardi ha pubblicato in volume saggi su Borges, Nietzsche, Jünger. Conferenziere, presidente di prestigiose istituzioni culturali e divulgatore di storia per numerose testate, ha collaborato con la RAI ed è stato per anni presidente del Premio Acqui Storia nella sezione dedicata al romanzo storico. A questo genere appartiene la sua opera prima, intitolata Fascista da morire, che nel 2015 ha convinto critica e pubblico guadagnandosi la prima ristampa a un anno dall’uscita. La sua nuova fatica è un romanzo a più voci, che prende il via in una fumosa Londra ottocentesca e “resuscita” i personaggi celebri che segnarono un’epoca, a partire da Lord Byron, di cui Polidori era il segretario e medico personale, e a cui fu legato da un rapporto conflittuale. Proprio al poeta inglese è ispirato il vampiro Lord Ruthven, considerato il predecessore di Dracula. Ma lo stesso Byron licenziò il giovane medico dopo pochi anni: fu forse il dissidio tra i due a causare la cupa depressione che portò Polidori al suicidio? E fu davvero suicidio?

