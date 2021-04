Innovaphone entra in Cloud Services made in Germany

Dopo il lancio della soluzione myApps Cloud l’azienda tedesca Innovaphone aderisce a Cloud Services made in Germany

Un anno dopo il lancio della propria soluzione innovaphone myApps Cloud, il bilancio dello specialista in soluzioni di collaborazione e comunicazione tedesco innovaphone è assolutamente positivo. Il concetto di offrire ai clienti in termini tecnici e commerciali la massima flessibilità e libertà di scelta, ha funzionato.

La innovaphone aderisce oggi all’iniziativa “Cloud Services made in Germany“, sinonimo di sicurezza giuridica nell’utilizzo delle soluzioni Cloud.

La possibilità di accedere alla piattaforma innovaphone myApps virtualizzata in Cloud è stata accolta molto bene.

“Soprattutto nella primavera dello scorso anno, quando molti dei nostri clienti sono stati costretti dall’oggi al domani a scegliere soluzioni di smart working in seguito alla pandemia, abbiamo registrato una grande domanda per le nostre soluzioni cloud. Con la nostra Cloud-App, rivenditori e partner innovaphone sono stati in grado di implementare progetti cloud in tempi molto brevi e con i più moderni standard “, spiega Dagmar Geer, CEO, innovaphone AG.

Flessibilità

La flessibilità che caratterizza la soluzione myApps Cloud è stata molto apprezzata, in particolare la possibilità di espandere la soluzione con altri utenti, sedi o nuove applicazioni in qualsiasi momento. Con innovaphone myApps Cloud, le aziende dispongono di una soluzione cloud omogenea, espandibile modularmente e indipendente da dispositivi e piattaforme.

La soluzione comprende tutte le classiche funzioni di telefonia IP, funzionalità di comunicazione unificata all’avanguardia come audio e videoconferenze, chat, condivisione di applicazioni, messaggistica, nonché numerosi strumenti di collaborazione e amministrazione (ad esempio CRM e Office Integration).

Sicurezza Made in Germany

Nonostante i tempi rapidi di reazione imposti dalla situazione, l’aspetto della sicurezza non poteva essere trascurato ed è stato spesso il fattore decisivo a favore di myApps Cloud. Sviluppata in Germania e ospitata in Europa, la soluzione vanta i marchi di fiducia TeleTrust, “Security made in Germany” e “Security made in Europe” così come l’intero portafoglio prodotti innovaphone.

Ora innovaphone aderisce all’iniziativa “Cloud Services made in Germany”.

“Anche e soprattutto in un mondo globalizzato, il ‘Made in Germany’ è un sigillo di qualità ed è sinonimo di affidabilità, longevità e solidità. Soddisfacendo i severi criteri per l’ammissione al catalogo delle soluzioni ‘Cloud Services made in Germany’, forniamo ai nostri clienti un’ulteriore sicurezza giuridica“, ha concluso Dagmar Geer.