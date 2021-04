Giacomo Luridiana online con il singolo Primavera

“Primavera” è il nuovo singolo del cantante Giacomo Luridiana: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “PRIMAVERA”, il nuovo brano di GIACOMO LURIDIANA. Lo stile cantautorale energico di “PRIMAVERA” descrive la resilienza di essere immuni a frustrazioni, delusioni e sconfitte quotidiane grazie alla magia di un amore che soddisfa, sia esso solo un’illusione, una realtà o un misto delle due. Con la co-produzione di Nicola Ursino, GIACOMO LURIDIANA racchiude in questo brano un mix di emozioni e sensazioni a metà tra l’irreale e l’esperienza vissuta.

Spiega l’artista a proposito della canzone: «“Primavera” descrive un periodo della mia vita, un giorno in particolare, una certa ora del giorno, una persona, un posto, tante cose. Spero che possa descrivere altri periodi, persone e luoghi persone per tanta altra gente».

Biografia

Giacomo Luridiana nasce nel 1995 e fin da piccolo manifesta la volontà di esprimersi attraverso qualsiasi forma d’arte gli capiti a tiro. Cantautore per vocazione, fan dei Linkin Park per passione, ha studiato per sette anni chitarra classica, imparato da autodidatta quella acustica, studiato canto per cinque anni e ingegneria del suono per due.

Il suo nuovo brano dal titolo “Primavera” è disponibile in radio e in digitale.

Facebook

Instagram