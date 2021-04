Australia: città invasa da pappagalli, il video è virale

Migliaia di pappagalli invadono le strade della città di Nowra, in Australia: il video dello stormo di uccelli è virale sui social

Un sobborgo della città di Nowra, in Australia, è stato invaso da migliaia di pappagalli. Le immagini, che riportano alla mente il film di Alfred Hitchcock “Gli Uccelli”, sono state diffuse su TikTok, diventando virali. I pennuti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono corella, una sottospecie dei cacatua protetta in Australia.

Essendo tali, i cittadini non possono intervenire per limitare i danni. Questi pappagalli, infatti, tendono ad avere un comportamento “distruttivo”, per non parlare dell’enorme quantità di feci che ricoprirà strade e case.