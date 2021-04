Aumentano gli adulti con l’apparecchio dentale

Ortodonzia: sono sempre di più gli adulti che mettono l’apparecchio: non solo per migliorare l’estetica del sorriso ma anche per la salute orale

Rispetto a ciò che si può pensare sono sempre di più gli adulti che mettono l’apparecchio: secondo l’American Association of Orthodontists (AAO), un paziente su tre che indossa l’apparecchio è un adulto. Grazie ai progressi nel campo dell’ortodonzia gli apparecchi non sono più utili solo a migliorare l’estetica del sorriso ma anche la salute orale nel suo complesso.Inoltre, tra le soluzioni offerte ci sono anche gli apparecchi trasparenti che allineano i denti in modo discreto. Non esistono limiti di età: tutti possono beneficiare di un trattamento ortodontico.

Anche le persone che da bambini o adolescenti hanno messo l’apparecchio potrebbero averne bisogno da adulti. Questo accade perché i denti continuano a muoversi durante tutta la vita, in alcuni casi disallineandosi. Il carico della masticazione, con il tempo, può usurare i denti lasciando dello spazio per muoversi. Anche la diminuzione della densità ossea, fenomeno che si presenta con l’avanzare dell’età, può consentire lo spostamento dei denti.

I motivi per cui mettere l’apparecchio non coinvolgono solo fattori estetici: spesso la causa riguarda la salute orale. Nel tempo i denti cambiano e questo può modificare il morso, causando a volte dolore alla mascella o al viso, mal di testa e dolori alle orecchie. Un trattamento ortodontico può cambiare significativamente la salute orale: trascurare queste problmeatiche può aggravare la situazione.

I problemi ortodontici possono essere legati ad altri disagi come:

Perdita gengivale e ossea: è probabile che la malattia parodontale possa causare recesso gengivale o perdita ossea negli adulti.

Denti consumati o mancanti: con l’avanzare dell’età, è più probabile che i denti possano usurarsi o cadere, in alcuni casi i denti possono spostarsi notevolmente.

Malattie gengivali: se i denti e le gengive non possono essere puliti correttamente la placca si accumula, provocando alterazioni del tessuto gengivale, che possono portare alla proliferazione di batteri.

Disturbi gastrointestinali: una masticazione non corretta può causare patologie gastriche.

