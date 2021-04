Atena Startup Battle 2021: iscrizioni aperte

Aperte le iscrizioni all’edizione 2021 di Atena Startup Battle: la finale il 28 settembre 2021 presso Hangar21, in via Tortona 27 a Milano

Oltre 1400 startup candidate, di cui 570 con i requisiti necessari all’eleggibilità e 20 startup selezionate per la finale, oltre 4000 utenti collegati in diretta streaming e 800.000 interazioni totali sui social network, oltra a un calendario ricco di roadshow, webinar e workshop che hanno coinvolto campus, incubatori e università di 11 città in tutta Italia, da Aosta a Palermo. Sono i numeri straordinari della 1° edizione di “Atena Startup Battle”, la più grande sfida tra startup innovative provenienti da tutta Italia, ideata e promossa da TMP Group, media company internazionale specializzata in comunicazione digitale, e patrocinata dalla Commissione Europea.

Sull’onda di questo successo si apre ora l’edizione 2021 con roadshow virtuali di presentazione (13 maggio e 8 giugno) durante i quali sarà possibile ricevere ogni informazione riguardante la competizione.

Le premesse per raggiungere anche quest’anno un ottimo risultato in termini di adesioni e di partecipazione del pubblico ci sono tutte. Una giuria composta da quattro realtà di rilievo nel campo dell’innovazione (investitori, esperti e aziende attive nel supporto alle startup): oltre a TMP Group, Leyton, società indipendente specializzata in finanziamenti dell’innovazione a livello globale per sostenere le giovani aziende innovative nel loro percorso di crescita semplificando l’accesso alla finanza agevolata; Google For Startups, divisione di Google che connette una rete globale di oltre 50 organizzazioni innovative con una presenza in più di 135 paesi; e N26, banca digitale fondata nel 2013 con sede a Berlino che opera in 25 mercati per ridisegnare il settore dei servizi bancari al tempo della trasformazione digitale. Un nuovo format che vede due competizioni parallele: una per startup innovative già costituite e una dedicata alle idee innovative presentate da studenti o gruppi di lavoro, che potranno partecipare all’hackathon “Atena Next Gen” incentrato sul tema delle smart-cities.

“Sono oltre 10.000 le Startup innovative Italiane inserite nell’apposito registro del MiSE, un numero davvero molto importante che fa capire quanta voglia e quanti sforzi si stiano dedicando all’innovazione nel nostro Paese. Il format Atena Startup Battle è stato ideato per rispondere all’esigenza delle startup italiane di promuovere le proprie idee innovative a una platea estesa di investitori, stakeholder e professionisti del settore. Un evento di questa portata, già candidato ai Best Event Awards, è un incentivo allo sviluppo dell’innovazione in Italia e può rappresentare un driver per il tessuto imprenditoriale nazionale”.

Roberto Rosati, Amministratore Delegato TMP Group

Atena Startup Battle 2021: il programma e le modalità di iscrizione

Atena Startup Battle 2021 verrà presentato, in collaborazione con i partner dell’evento e con i più importanti poli di innovazione di tutta Italia, tramite roadshow virtuali durante i quali sarà possibile scoprire come realizzare un pitch vincente e ricevere ogni informazione riguardante la competizione: 20 Aprile – startup del Nord Italia, 13 Maggio – startup del Centro Italia, 8 Giugno – startup del Sud Italia.

Rimarranno aperte fino al 20 giugno 2020 sia la Call for startup per l’Atena Startup Battle, sia la Call for ideas, inserita nell’evento parallelo Atena Next Gen, dedicata a studenti, giovani sviluppatori, designer e team che non hanno ancora una startup e sono interessati a rendere la propria città un luogo migliore, più equo e sostenibile.

Ci si potrà candidare gratuitamente a una delle due competizioni sul sito www.atenastartupbattle.it, dopo aver consultato i rispettivi Regolamenti e compilato il form a cui si allegheranno i materiali richiesti.

Il 28 settembre 2021 presso Hangar21, in via Tortona 27 a Milano, si svolgerà la finale della 2° edizione di Atena Startup Battle che vedrà le 20 startup finaliste, selezionate tra tutte le candidate d’Italia, alternarsi in un pitch di presentazione del proprio progetto innovativo davanti alla giuria per aggiudicarsi il primo premio: 50mila euro in percorsi di accelerazione e servizi di consulenza in ambito legale e supporto alla comunicazione e agli investimenti. I 10 progetti finalisti di Atena Next Gen avranno a disposizione per ogni progetto 8 ore di mentorship con esperti del mondo della comunicazione, del marketing, legale e finanziario per elaborare al meglio il proprio pitch in occasione della finale e aggiudicarsi il primo premio di 10mila euro in servizi di consulenza.

L’evento sarà trasmesso gratuitamente in diretta nazionale sul sito web atenastartupbattle.it e sui canali social e i partecipanti potranno “muoversi” comodamente da casa o dall’ufficio tra gli stand in 3D di aziende, università, incubatori e startup. Sarà anche un’occasione di formazione grazie a workshop, tavole rotonde e interventi di relatori d’eccezione sui temi cardine per lo sviluppo del proprio business, dagli aspetti più tecnici, ai più basilari per chi è semplicemente desideroso di saperne di più. Ci si potrà iscrivere gratuitamente ai diversi momenti formativi dalla piattaforma Eventbrite a questo link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-atena-startup-battle-2021-pitch-your-ideas-150537833713

Per maggiori informazioni: www.atenastartupbattle.it.