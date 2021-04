Rebecca online con il brano Nella ruggine

Sarebbe bello avere una storia da raccontare

Magari triste così dentro ti ci puoi specchiare

Tutti mi dicono l’amore ti fa solo male

Meglio evitare

Sarebbe bello non avere mai certezze

Pensare poco e poi fidarsi delle scelte quelle più sbagliate

Toccare il fondo perché in fondo ti fai due risate

Chiudiamo delle porte per paura di rischiare

Facciamo finti passi per paura di inciampare

e non riusciamo mai a guardarci dritti in faccia

Perché abbiamo paura che in fondo ci piaccia

Quando sei arrivato me ne sono accorta e

Porto ancora questa cicatrice

Rossa come ruggine

Scusa se non te l’ho detto prima

ma non so cos’è

Questa strana sensazione che mi fai provare te

Adoro quei tuoi sbalzi d’umore

Quando mi scansi e poi cominci ad abbracciarmi per ore ed ora che siamo distanti

Conto queste ore passarmi davanti

Parlerò di te ma senza pensare

Tu parlerai di me guardandomi male

Tutto ciò che è stato

Resta nel passato

Chiudiamoci nell’ombra

e cominciamo tutto da capo

Quando sei arrivato me ne sono accorta e

Porto ancora questa cicatrice

Chiusa come ruggine

Scusa se non te l’ho detto prima

ma non so cos’è

Questa strana sensazione che mi fai provare te

REBECCA | BIOGRAFIA

Classe 2004, Rebecca – al secolo Rebecca Antonaci – è un’attrice, una ballerina e una cantautrice. Studia doppiaggio, musical, recitazione teatrale e cinematografica, canto e danza dall’età di 6 anni.

Dopo aver preso parte a molti corsi di musical, cinematografia e doppiaggio, ha seguito uno stage all’American Musical Theatre Accademy di Londra e ha intrapreso un importante percorso di studio con Serena Caporale, per quanto riguarda il canto, e Terry Paternoster, per la recitazione.

Nel 2016 ha recitato nel thriller “Il lato oscuro” di Vincenzo Alfieri (selezione ai Nastri d’Argento e al Giffoni Film Festival), al fianco di Massimo Poggio, Gianmarco Tognazzi, Luigi Diberti, Micaela Andreozzi e Guido Quaglione.

Nel 2017 ha interpretato Fragile nel musical “Fragile – Maneggiare con il cuore”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, e ha preso parte a una puntata di “Non dirlo al mio capo 2”, in onda in prima serata su Rai 1.

Impegnata oggi nelle riprese di una nuova serie tv Rai, sarà presto protagonista di uno spot di una nota marca di pasta e tornerà in televisione in prima serata nella fiction “Luce dei tuoi occhi” di Fabrizio Costa (produzione Banijai per Mediaset), dove interpreterà una delle protagoniste, un’allieva dell’accademia di danza in cui insegna Anna Valle.