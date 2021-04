Babilonia di Stefania Orlando è subito virale

Ritmi caraibici e atmosfere estive scandite dalla voce di Stefania Orlando. La conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip – che canta per passione da anni- torna nel mondo della musica e lancia “Babilonia”, un vero e proprio singolo che sta già spopolando in Rete. Oltre 100mila le visualizzazioni ottenute in un solo giorno su YouTube.

Stefania Orlando, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sale sul trono delle tendenze, insomma, un po’ come fa nel videoclip ufficiale. Grande assente Tommaso Zorzi, che nella casa del Gf – parlando delle aspirazioni musicali della collega – si era proposto come protagonista del video.