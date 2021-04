Apparecchio trasparente per i denti: perché sceglierlo

L’apparecchio trasparente permette di spostare i denti orizzontalmente, verticalmente e anche di ruotarli, se necessario: ecco perché sceglierlo

L’apparecchio trasparente è un sistema di riallineamento dei denti sempre più diffuso tra adulti e bambini. Nell’ortodonzia e nell’odontoiatria estetica questo apparecchio rimovibile risulta la soluzione più adottata dai pazienti. Una delle sue caratteristiche primarie è la trasparenza, possibile grazie al materiale di cui è composto: una resina poliuretanica, ovvero una plastica trasparente per uso medico. Inoltre i suoi bordi lisci lo rendono molto confortevole.

Lo scopo di questo apparecchio è quello di modificare nel tempo, poco per volta, la posizione dei denti con l’obiettivo di riallinearli. L’apparecchio trasparente può essere usato sia in casi semplici che in quelli più complessi grazie al suo sistema di riallineamento controllato e prevedibile: i risultati sono visibili in ogni fase del processo. I tradizionali apparecchi fissi non permettono la rimozione di particelle di cibo che rimangono incastrate nei fili e negli attacchi provocando un accumulo di placca che può essere causa di carie e gengiviti. L’apparecchio trasparente, al contrario, si rimuove facilmente quindi non modifica le abitudini di quotidiana igiene orale.

L’apparecchio trasparente permette di spostare i denti orizzontalmente, verticalmente e anche di ruotarli, se necessario. Ogni mascherina trasparente della serie viene indossata 22 ore al giorno per circa due settimane prima di passare a quella successiva. Ogni allineamento successivo avvicina i denti all’obiettivo finale, che solitamente viene raggiunto in un tempo variabile dai 6 ai 24 mesi, con visite dal dentista ogni 4-6 settimane.

Raddrizzare i denti può migliorare notevolmente la salute dentale: come viene sottolineato dall’American Dental Association (ADA), i denti troppo distanziati o affollati possono causare malattie gengivali.

L’apparecchio trasparente non è utile solo per i problemi di disallineamento o distanza tra i denti ma anche quelli legati alla masticazione:

Quando i denti superiori e inferiori non fanno contatto perfettamente la masticazione può risultare dolorosa. Questa condizione può portare a problemi più gravi che colpiscono le articolazioni e i muscoli del sistema masticatorio.

Il disallineamento delle arcate dentali può logorare i denti e causare malattie gengivali.

Gli spazi tra i denti espongono le gengive ad un maggior attacco da parte di batteri responsabili di infezioni gengivali.

I denti notevolmente disallineati possono portare ad un accumulo di placca, aumentando il rischio di carie e infiammazioni gengivali.

