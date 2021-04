Le strade di Paul Andrew e Ferragamo si separano

Ferragamo divorzia da Paul Andrew: lo stilista inglese lascerà il ruolo di direttore creativo a maggio 2021 per perseguire altre opportunità professionali

Salvatore Ferragamo ha annunciato ufficialmente che il designer Paul Andrew lascerà il ruolo di direttore creativo. Lo stilista inglese aveva inizialmente ottenuto il controllo della linea di calzature donna nel 2016 e successivamente, nel 2019, per tutte le categorie di prodotto. Andrew lascerà l’azienda a maggio 2021 per perseguire altre opportunità professionali.

La creatività e lo stile delle collezioni Ferragamo, sottolinea il brand italiano, saranno affidate al team di designer interno all’azienda. “Salvatore Ferragamo ringrazia Paul Andrew per la passione, l’impegno e per il contributo nel rafforzare la posizione e la visione creativa dell’Azienda”, ha commentato Micaela le Divelec Lemmi, CEO della casa di moda.

La maison ha chiuso il bilancio 2020 con un ebitda di 160 milioni di euro in calo del -52,2% rispetto ai 336 milioni di euro dell’esercizio 2019, un ebit negativo per 27 milioni (era positivo per 150 milioni nel 2019) e una perdita di 72 milioni che si confronta con l’utile di 87 milioni dell’anno precedente. Nell’esercizio il marchio ha realizzato ricavi consolidati pari a 916 milioni di euro, riportando un calo del -33,5%.

“Sono stato profondamente ispirato dall’intelligenza e dalla maestria tecnica di Salvatore Ferragamo, un uomo che con il suo genio ha costruito l’azienda che oggi porta il suo nome.

È stato un onore portare avanti e dare nuova vita alla sua eredità di design e di innovazione rivoluzionaria. Sarò sempre grato per questa opportunità, orgoglioso del lavoro che abbiamo realizzato e che mi incoraggia a continuare a creare con integrità e convinzione” ha affermato Paul Andrew.