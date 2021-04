Il Rally Città di Schio 2021 punta sulle storiche

Il Rally Città di Schio si rilancia con le vetture storiche: l’organizzatore Power Stage per l’edizione del prossimo autunno vuole dare un forte input alla propria gara

Dopo il successo della passata edizione, quella del ritorno nel contesto nazionale, il Rally Città di Schio è sulla rampa di lancio per l’edizione del 2021, che si svolgerà il 19 e 20 novembre. L’edizione numero 30.

Il ritorno dello scorso anno, tra non poche difficoltà legate alla pandemia, ha coinciso con un forte slancio organizzativo operato da Power Stage, che ha preso in mano le redini della gestione di una delle gare più amate del triveneto e così, con la gara “moderna” che certamente non mancherà di regalare emozioni forti con protagonisti di assoluto valore, si è deciso di puntare anche sulla gara “historic”, dopotutto si è in una terra che ama i motori, una terra che ha visto nascere i rallies e che ancora oggi fa da traino al movimento nazionale.

Per conferire quindi il giusto tributo alla specialità si sta pensando di dare ulteriore stimolo all’evento ed a quello che sarà il 5° Rally Storico Città di Schio, pronto ad accogliere macchine e campioni del passato, per tornare sulle strade che hanno scritto tante pagine di storia sportiva.

L’appuntamento, dunque, Power Stage lo dà già da adesso, a sette mesi circa dallo svolgimento della gara, esortando piloti, squadre ed anche appassionati a scrivere, ad appuntare e segnare a tratto marcato nella loro agenda il doppio appuntamento di Schio. Che non mancherà di regalare emozioni e spettacolo.

https://www.rallycittadischio.it/