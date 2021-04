I RadioAttiva tornano con il brano Tu sorriderai

I RadioAttiva online su tutte le piattaforme digitali con “Tu Sorriderai”, brano noir dal finale aperto nuovo estratto dall’album “Resistencìa”

Fuori “Tu Sorriderai” il nuovo singolo della band alternative rock romana RadioAttiva estratto dall’ultimo lavoro in studio Resistencìa. Usando un gergo cinematografico “Tu Sorriderai” può essere definito un noir con un finale aperto.

La tematica del testo porta alla luce un problema che affligge e minaccia la storia dell’uomo, ossia la fame, qui raccontata in tutte le sue sfaccettature, colori e soprattutto le strade in cui viene direzionata quando in fasi di guerra e feroce controllo sociale diventa particolarmente vorace.

“Tu Sorriderai” è un urlo di libertà fatto insieme ad un mondo che subisce in modo spietato l’allargarsi sempre più spaventoso della forbice sociale, con un finale che lascia libera interpretazione all’ascoltatore.

Insieme al brano, un videoclip ufficiale in cui la band descrive in immagini il disagio e i cambiamenti repentini che subiscono molte persone in un ambiente malsano, bipolare, dove vige soprattutto una fame dipendente. I due protagonisti non sono mai a vero contatto e sembrano così essere lo specchio riflesso dell’altro. Il set, il look dark, raffigura il periodo storico che stiamo vivendo.

I RadioAttiva sono una band di Roma nata il 12 settembre 2016 da un’idea di Alessandro Dionisi e Claudio Scorcelletti, già attivi musicalmente con un precedente progetto.

Nel 2018 scrivono il primo disco dal titolo “Mediterranea” grazie all’incontro con Manuele D’Andrea, con il quale lavoreranno nella fase di post produzione. L’album ha una natura Rock con influenze che passano dal Post Grunge (La Peggio Gioventù),alle Ballad (Mediterranea), fino al Trip Hop (Il Volto Comune).

In questo periodo mettono le basi per cominciare un nuovo lavoro partendo da una nuova sezione ritmica, così nasce Resistència, raccolta di singoli con uscita programmata.

In Resistencìa i brani hanno maturato un sound più duro, ma si lasciano anche andare a ballate più psichedeliche rispetto a Mediterranea.

I testi dei RadioAttiva sono scritti e cantati in italiano e portano messaggi diretti che toccano senza alcuna inibizione la realtà nella quale viviamo, entrando in merito nel sociale.

Il loro sound negli anni è maturato ed è caratterizzato da diverse influenze: dalla psichedelia moderna, al Nu Metal, arrivando al Post Rock e qualche piccolo intervento dark metal.

Nella band fa parte come musicista fisso Marco Hisvard al basso.

