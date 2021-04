Jaqueline online con la canzone Settimo Pasito

Disponibile in tutte le piattaforme streaming e in digital download “Settimo Pasito”, il nuovo singolo di Jaqueline scritto insieme a Davide Fraraccio

Fuori sulle piattaforme streaming e in digital download “SETTIMO PASITO” (Ore25 / MArteLabel, distribuito da Artist First), il nuovo singolo della cantautrice e musicista JAQUELINE.

Scritto da Jaqueline insieme a Davide Fraraccio, “SETTIMO PASITO” è un brano caratterizzato da un suono morbido, leggero e trascinante, ricco di sensualità e passione, ricordando, a tratti, lo scenario musicale dei balli proibiti di “Dirty Dancing”. Un POP-LATINO cantautorale con sfumature elettroniche. Un andamento che scalda facilmente l’atmosfera.

Il videoclip di “Settimo Passito” sarà disponibile il 30 Aprile su YOUTUBE, VEVO e in tutti i social.

JAQUELINE JqL

“Settimo Pasito” è il mio ballo proibito!

Caldo come il sole e fresco come una granita gelata sulla pelle.

Uno sguardo sospeso, tra onde che trascinano i miei pensieri e un vecchio biglietto di sola andata per la California. Un’amore passionale e distante, che non cede mai alla paura di non credere più nei propri sogni”.

Tradire le proprie certezze per qualcosa di nuovo?”.

