I gadget aziendali personalizzati funzionano ancora?

I gadget aziendali personalizzati in tempi di pandemia: per una regalistica di successo bisogna tenere in conto tre elementi fondamentali

Pensare che i gadget aziendali personalizzati siano solo un blocco note e una penna è sbagliato.

Un packaging curato e ricercato può offrire molto più di piccoli oggetti di cancelleria offerti in omaggio, arrivando a trasformare il modo in cui le imprese si relazionano con i consumatori.

Esistono aziende che da decenni impiegano i prodotti pubblicitari per consolidare rapporti commerciali con i clienti migliori fidelizzandoli in modo originale, tangibile e longevo.

Offrendo un gadget aziendale, un brand vuole convertire l’interesse dei consumatori, ottenere visibilità da uno specifico pubblico o categoria, aumentare la fedeltà dei propri dipendenti e fare tanta buona pubblicità alla proprio realtà aziendale.

In tempo di pandemia e rapida digitalizzazione, tutto questo funziona ancora?

Marketing e Gadget Aziendali Personalizzati

I gadget aziendali personalizzati sono un metodo di comunicazione e vanno quindi utilizzati nel modo giusto.

Per ottenere successo con i gadget promozionali bisogna conoscere le persone a cui sono destinati e scegliere bene i prodotti più utili da cataloghi come Maxilia Italia per avere garanzia su qualità e originalità.

Aggiungere un biglietto pubblicitario o di ringraziamento rende il regalo personale, caloroso e meno generico, creando un senso di interesse spontaneo e diretto verso i clienti.

Per una regalistica aziendale personalizzata di successo bisogna tenere in conto tre elementi fondamentali:

Qualità

Utilità

Originalità

Sono questi i tre punti chiave del successo di una campagna pubblicitaria con regali promozionali, senza i quali si rischia di regalare un oggetto inutile, scarso, che verrà messo da parte senza mai essere notato da nessuno.

L’utilità di un oggetto varia anche in base alla stagione in corso o in arrivo, quindi calcolate bene l’inizio della distribuzione.

Ogni oggetto promozionale aiuta un brand a connettersi con i consumatori, che possono così toccare qualcosa con mano e sperimentare un’ esperienza cliente memorabile e unica con il brand.

Se dura nel tempo, può essere usato più volte e godere di buona visibilità, oltre che personalizzato in modo originale, allora è il gadget giusto.

Clienti o Dipendenti?

L’employer branding serve a creare un team forte e solido.

Vestire in modo personalizzato i lavoratori di un’azienda è uno dei primi e più importanti passi da compiere per tante attività in tanti settori diversi, ed è anche una tecnica di branding interno basata su regali promozionali.

L’abbigliamento aziendale personalizzato, così come le penne USB, le tazze in ufficio, il caricabatterie portatile con il logo dell’impresa e tanti altri oggetti, sono da sempre uno dei modi migliori di legare gli impiegati all’impresa.

Conoscere i loro gusti non è sempre facile, soprattutto nelle grandi aziende, quindi a volte è bene puntare su oggetti di largo utilizzo come zaini urban e outdoor, borracce in alluminio, tazze termosensibili o tappetini per mouse personalizzati per fare felici tutti.

Rispetto alle campagne pay per click, il valore pubblicitario è del tutto differente e, secondo i più recenti sondaggi, anche i regali più semplici fanno ottima pubblicità alle piccole imprese.

Con i regali promozionali fare pubblicità è più facile che mai ed è accessibile anche con budget contenuti.