Rally: torna il Campionato Provinciale ACI Pistoia

Dopo lo stop nel 2020 torna il Campionato Provinciale ACI Pistoia – Memorial Roberto Misseri: ecco tutte le informazioni utili

L’Automobile Club Pistoia torna a proporre l’iniziativa, dedicata ai propri licenziati sportivi, del Campionato Provinciale ACI Pistoia – “Memorial Roberto Misseri”, riservato ai Soci titolari di licenza ACI Sport.

Slittata di una stagione, a causa della pandemia, che ha permesso di disputare solo un evento sul territorio pistoiese l’iniziativa torna in campo, andando a confermare Pistoia come un centro importante per l’automobilismo nazionale e per il motorsport.

Sulla scorta di questa forte tradizione, l’Automobile Club Pistoia ha deciso dunque di tornare a celebrare la passione per il motorsport a cominciare dai praticanti pistoiesi, istituendo un vero e proprio Campionato che si giocherà sulle tre manifestazioni rallistiche della provincia di Pistoia, vale a dire i rallies “Valdinievole”, “Abeti” e “Città di Pistoia”. Oltre a questo si pensa anche alla valorizzazione dell’immagine e delle caratteristiche di un territorio ampio e ricco di risorse, stimolando appunto l’attività sportiva, con la collaborazione degli appassionati e molto professionali organizzatori delle singole gare.

E proprio sulla spinta della passione è stato deciso, dal Comitato Organizzatore, di intitolare il Campionato Provinciale ACI Pistoia a Roberto Misseri, storico Consigliere di ACI Pistoia, commissario sportivo nazionale, uomo dalle grandi competenze nel settore del motorsport ed ancor prima dal grande amore per esso, prematuramente scomparso nell’aprile di due anni fa.

Il regolamento del Campionato, disponibile nella sua versione integrale nel sito web istituzionale www.pistoia.aci.it, è molto snello e con esso ci si prefigge di premiare la regolarità dei piazzamenti ottenuti da ciascun concorrente nelle tre gare previste ed inoltre verranno predisposti premi speciali, sempre riservati agli iscritti al Campionato, a coloro che risulteranno i migliori classificati nel contesto di altre competizioni, quali la “LimAbetone”, i rallies storici “Abeti” e “Coppa Città di Pistoia”.

L’iscrizione al Campionato è personale e quantificata in € 30,00 e la quota dà diritto a partecipare alla serata finale di premiazione e si ritiene validamente formalizzata se fatta pervenire al Comitato Organizzatore entro il termine valido per l’iscrizione alla prima gara in calendario.

Sarà valida con la sottoscrizione di apposito modulo ed il versamento della relativa quota. Il modulo di iscrizione sarà reperibile sul sito web www.pistoia.aci.it, nell’apposita sezione dedicata al Campionato, oppure presso l’ufficio sportivo dell’Ente e nelle 9 Delegazioni (Agliana, Lamporecchio, Monsummano, Montecatini, Pescia, Pistoia Stadio, Pistoia Porrettana Gomme, Quarrata, San Marcello).

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E CLASSIFICHE

Al termine della stagione sportiva 2021 saranno redatte le classifiche di ogni singola gara, regolarmente omologata, con l’assegnazione dei relativi punteggi, da calcolare per ciascuna classe costituita.

1° Classificato Punti 10

2° Classificato “ 8

3° Classificato “ 6

4° Classificato “ 5

5° Classificato “ 4

6° Classificato “ 3

In aggiunta a quanto sopra, sarà attribuito a tutti i partenti un bonus di 1 punto (di partecipazione) anche se non classificati. Un ulteriore bonus di 1 punto sarà assegnato a tutti coloro che risulteranno classificati oltre il 6° posto.

Il punteggio sarà attribuito al pilota e al navigatore rispettivamente nella classifica di appartenenza, indipendentemente dalla composizione dell’equipaggio nella gara.

Alle classi che non raggiungono i 3 (tre) partenti sarà attribuito un punteggio d’arrivo ridotto del 40%, mentre alle classi che non raggiungono i 5 (cinque) partenti sarà attribuito un punteggio d’arrivo ridotto del 20%.

Ai conduttori e navigatori che prenderanno la partenza ai tre rallies pistoiesi verrà riconosciuto un ulteriore coefficiente di 1,5 da aggiungere ai punteggi accumulati nella classifica del Campionato.

Al termine della stagione sportiva 2021, colui che risulterà aver accumulato il punteggio più alto, nella somma di tutti i risultati utili acquisiti nelle gare disputate, sarà proclamato Campione Sociale .

Per l’assegnazione del titolo di Campione Sociale, ogni iscritto al Campionato accumulerà punti indipendentemente dalla tipologia della gara disputata, dalla classe di appartenenza, dalla qualifica di conduttore o navigatore e dalla composizione dell’equipaggio.

Alla fine della stagione sportiva 2021 saranno altresì stilate classifiche per:

Pilota Rally

Navigatore Rally

Femminile Rally

Under 25 Rally

Matricola Rally (miglior neo licenziato che abbia staccato la licenza nel 2020)

Di Gruppo A-N-R Racing Star (pilota e navigatore Rally)

La pubblicazione della classifica ufficiale definitiva avverrà il 1° febbraio 2022 nell’apposita sezione del sito dell’Automobile Club Pistoia www.pistoia.aci.it.

Tutte le notizie circa il Campionato sono reperibili nel sito web istituzionale dell’Automobile Club Pistoia:

www.pistoia.aci.it