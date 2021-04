Luana Belli online con il brano Tu vai ver

Esce “Tu vai ver”: l’ultimo brano dell’italo-brasiliana Luana Belli, icona del funk carioca, dopo il debutto in Brasile arriva anche in Italia

Luana Belli, cantante italo-brasiliana sta per lanciare il suo prossimo brano, Tu vai ver, prima disponibile in Brasile e poi in Italia e su tutte le piattaforme di streaming.

Un brano dal ritmo funk carioca che prende ispirazione dalle esperienze di vita quotidiana, racchiudendo tutte le emozioni che la cantante è riuscita a intercettare in questo periodo.

“La musica è in grado di unire culture diverse del mondo e avvicinare le persone, ma anche dare speranza a chi è alla ricerca di una strada nuova da percorrere”. È questo il pensiero che c’è dietro ai brani di questa cantante brasiliana diventata famosa in Italia per essere un punto di riferimento per chi ama il genere funk carioca.

Tu vai ver sarà lanciato in lingua portoghese nel suo paese di origine, per poi essere diffuso in molti paesi, Italia compresa. È possibile seguire la pubblicazione del suo prossimo brano sul suo canale Youtube.

La sua carriera artistica inizia durante l’adolescenza, facendo la ballerina in vari gruppi musicali nelle città in cui ha vissuto. Poi all’età di diciotto anni diventa la regina del Carnevale di Cataguases, Minas Gerais, città natale.

In questo periodo muove i primi massi nella carriera musicale, si innamora del genere funk carioca e nel 2004, all’età di 19 anni si trasferisce a Rio e adotta il nome d’arte MC Luana.

Le vicissitudini della sua vita privata la portano nel 2007 a vivere in Italia, dove decide di restare e nel 2009 crea il progetto Funk in Italia. La sua musica è un mix di ritmi funk brasiliani e tarantella italiana che riceve consensi.

Il suo canale su Youtube supera il milione e mezzo di visualizzazioni e il suo ultimo videoclip “Io mi piaccio”, in pochissimo tempo, ha raggiungo quasi 100.000 views.

Un singolo che si rivolge alle persone che non credono nelle proprie capacità, per aiutarle a ritrovare la propria autostima e a credere nei sogni.

È nel 2020 che Luana Batista Ramalho decide di cambiare il proprio nome artistico ribattezzandosi Luana Belli e nello stesso anno realizza la canzone “Bota Tudo na Poupança”.

Ciò che la differenza da altre artiste brasiliane è la scelta di mescolare lo stile del ritmo funk alle varie culture, con riferimento anche ad alcuni stili popolari italiani.

A riprova di come Luana Belli venga vista come un piccolo punto di riferimento della cultura brasiliana in Italia, nel 2017 viene invitata da LATV Canale 72 a presentare il programma televisivo “Festa Brasileira”.

Luana Belli mette passione nel suo lavoro, porta allegria, sensualità e voglia di ballare, motivi che l’hanno resa molto popolare tra gli amanti del genere. Il suo lavoro di crescita artistica continua, anche se la pandemia ha bloccato molti artisti.

Grazie ai social continua ad accrescere il suo seguito, i suoi profili ricevono ogni giorno nuovi iscritti e visualizzazioni e la sua musica non si ferma. Nuovi brani sono in produzione e verranno lanciati durante i prossimi mesi.

