Lo Straniero su YouTube con il videoclip di Onde

“Onde” è il nuovo video del rapper siciliano Lo Straniero, una cruda denuncia della realtà dei migranti: “Mediterraneo, abbraccia la mia fredda guancia”

È disponibile su YouTube il nuovo videoclip del rapper siciliano Lo Straniero, alias di Gaetano Napoli, classe ‘93. Un gradito ritorno dell’artista, nuovamente protagonista di un brano legato alle tematiche sociali, nato in seno all’esperienza vissuta in prima persona in Siria del Nord, dove con i propri occhi ha guardato la devastazione e gli effetti della guerra contro l’Isis, che spingono parte dei tantissimi migranti a fuggire verso l’Italia.

ONDE, prodotta da Try Harder, nasce proprio da questo: dall’inizio alla fine, Lo Straniero racconta senza filtro e con rime sempre autentiche, forti e sincere, la critica realtà dei migranti in Italia. Un viaggio della fortuna, dove si scappa dalla fame, dalla guerra, dalla violenza, per mettersi su una barca nella speranza di una vita migliore, pur sapendo che potrebbe essere la fine. “Il mare è più nero, la sabbia veleno, accoglie i suoi figli, ma senza veliero”.

ONDE è un mix tra racconto diretto e narrazione esterna della disperazione e delle sofferenze di chi non ha nulla, ritrovandosi in mezzo al mare senza nessuno aiuto. Chi riesce nell’impresa, comunque, incontra un altro tipo di mare: quello dell’odio, dello sfruttamento e delle difficoltà, fatto di xenofobia e indifferenza. Qui le ONDE assumono un doppio significato, trascinando a riva le storie di un destino che deve a tutti i costi cambiare. Il video è a cura di HomeMade Records, collettivo indipendente fondato dagli stessi Try Harder (alias Alessandro Stabile) e Lo Straniero, entrambi artisti trapanesi con diverse collaborazioni alle spalle e con l’idea di fare musica libera senza nessun vincolo.

BIOGRAFIA

Gaetano Napoli, in arte Lo Straniero, è nato a Erice nel 1993 ed inizia a fare rap giovanissimo, nel 2005. Fonda l’etichetta indipendente HomeMade Records insieme al produttore e rapper Axel. Nel 2014 pubblica il suo primo album e cavallo di battaglia sui palchi, “Uomo mangia uomo”, dove mostra il suo stile tagliente e poetico. Doti riconfermate nell’ep “Anima” che contiene note più introspettive. Pubblicherà successivamente il singolo “Tutto resta fuori” prodotto dal beatmaker romano Mr.Phil con gli scratch di DJ Snifta e l’EP “Sinapsi Vol.1”. Nel 2018 compare in “Back To The Rap” progetto discografico realizzato da Turi e disponibile in vinile per GoodyMusic con il brano “Normale”. Nel 2020 esce “Bene o male”, singolo prodotto assieme all’amico e produttore Micle-B che sulle note della black music alterna liriche genuine e sassofoni live.