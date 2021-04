Covid: in Veneto due casi di variante indiana

In Veneto due pazienti con la variante indiana del Covid-19: si tratta di padre e figlia indiani, rientrati dal Paese nell’area di Bassano

Sono stati individuati in Veneto due pazienti positivi al Covid con variante indiana. Lo comunica il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. I pazienti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), “sono due indiani rientrati dall’India, padre e figlia“, nell’area di Bassano, nell’Ulss Pedemontana.

Oggi 8.444 nuovi contagi e 301 morti

Sono 8.444 i casi di Covid in Italia per 145.819 test tra antigenici e molecolari, 301 i morti. Sale leggermente il tasso di positività e va al 5,8% dal 5,4% di 24 ore fa. Ieri i casi erano stati 13.158 per 239.482 tamponi e 217 decessi. Sono 2.849 le terapie intensive in Italia per Covid, 13 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 20.635 i ricoveri con sintomi, 27 in meno nelle ultime 24 ore.