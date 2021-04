La startup Vezua sigla partnership con Talenteco

Vezua, la startup green che con i suoi ricavi crea foreste, sigla una partnership con Talenteco, specializzata in consulenza strategica per imprese sostenibili

Nata nell’ottobre del 2020 dall’ingegno di due giovani under35, Francesco Salvi e Giulia Faleri. Le ricerche dei rivenditori si sono concentrare in un mese di attività dove Vezua è riuscita a portare all’attivo sulla sua piattaforma 40 imprese ecosostenibili ed oltre 500 prodotti etici, per poi concentrarsi successivamente sul consolidamento di ulteriori funzionalità e aspetti tecnici. Vezua è infatti un marketplace dove è possibile vendere, consultare ed inserire annunci e comprare prodotti eco-sostenibili di aziende e professionisti rigorosamente selezionati in base a criteri etici, che spaziano dall’abbigliamento al cibo e bevande, dalle calzature all’arredamento passando per la cosmesi, gli accessori, l’artigianato e anche i giocattoli per i bambini.

Oggi, questa giovane realtà punta ad espandersi in Europa e, per farlo, ha siglato una partnership con Talenteco , azienda specializzata in consulenza strategica per imprese sostenibili, con sede a Berlino che faciliterà lo sviluppo del business della startup italiana nel mercato europeo.

Attraverso la partnership, Vezua punta ad arricchirsi di nuove aziende provenienti dal mercato europeo disposte a vendere i propri prodotti sul marketplace. Le attività di espansione avranno inizio per la metà del mese di Aprile. Talenteco, nella persona del fondatore Andrea Licata, che svolge il ruolo di International Partnerships & Growth Advisor per Vezua, affiancherà la startup italiana nella ricerca di partner strategici istituzionali e commerciali europei che daranno effort e aiuteranno nella consolidazione del brand.

“Sono rimasto positivamente impressionato dal team di Vezua e dal progetto.”- afferma Licata – Metteremo a disposizione di Vezua il nostro formidabile network”.

La partnership con Talenteco aiuterà anche a riprendere la ricerca di nuove aziende estere, affiancata dall’aiuto di country manager, figure tecniche che si occuperanno proprio di questo.

Inoltre, Talenteco, nota per l’organizzazione di eventi importanti come Smart&Green e partner di Geco-Fiera della Sostenibilità, supporterà Vezua anche nella promozione per la partecipazione ad eventi di settore in UE per startup della green economy e per la ricerca di partner con cui avviare progetti di riforestazione in Europa.

“Apriremo nuove sedi in Europa mantenendo il quartier generale in Italia”

“La scelta di portare Vezua sul mercato europeo è dovuta in primo luogo alla presenza di un solido network di persone ed imprese attente alla sostenibilità. Finlandia, Olanda, Germania, Paesi Bassi, Danimarca ma anche Portogallo sono ricchi di PMI che offrono prodotti eccellenti perché godono di un sistema legislativo che punta ad incentivare chi minimizza l’impatto ambientale” – affermano Francesco Salvi e Giulia Faleri, i due co-founder di Vezua.

Questi incentivi e accortezze, tradotti in normative, comportano una maggiore presenza di consumatori e imprese responsabili. Per aziende e comunità così attente alle tematiche ambientali, il marketplace Vezua rappresenta quel punto di incontro che va a colmare il gap tra domanda di prodotti sostenibili e facilità di reperire l’offerta in un unico punto, con il vantaggio di contribuire salvaguardare l’ambiente creando foreste e tutelando l’impollinazione.

“Un altro aspetto fondamentale che ci spinge ad avere aziende estere sulla piattaforma è la riduzione delle emissioni per il trasporto”- precisano i due co-founder.

Infatti, un’altra particolarità del marketplace Vezua è quella di incentivare acquisti principalmente da aziende ecosostenibili locali, indipendentemente da dove il cliente si trovi nel mondo. Grazie all’implementazione di un sistema di geolocalizzazione che permette agli utenti di visualizzare per prime le aziende più vicine, il marketplace garantisce la visibilità omogenea dei rivenditori e permette agli utenti di scovare realtà vicine che non conoscevano e che magari avrebbero ignorato comprando lo stesso prodotto a centinaia di km di distanza.

Le attività di intercettazione e acquisizione di nuove aziende del mercato europeo saranno gestite da country manager distribuiti per Paese: “ne abbiamo per Spagna e UK e Germania. Attualmente non siamo interessati a spostare la nostra sede legale ma prevediamo di aprire ulteriori sedi operative nei Paesi in cui andremo ad acquistare i terreni per la riforestazione o dove, in collaborazione con partner esteri che si occupano di progetti analoghi, realizzeremo questi tipi di iniziative.”- asseriscono Giulia Faleri e Francesco Salvi

Parte dei ricavi della piattaforma Vezua vengono utilizzati per acquistare terreni con l’obiettivo di ricreare ecosistemi di foreste, piantando vari tipi di strati boschivi, che comprendono alberi ad alto fusto, arbusti e piante erbacee esattamente come si trovano in un bosco qualunque, con particolare attenzione alle piante che danno un grande contributo all’impollinazione.

Vezua è anche un sito a impatto zero. I server della piattaforma infatti sono alimentati al 100% da energie rinnovabili.

Con Ener2Crowd una partnership per promuovere gli acquisti green

La realtà senese ha appena siglato una partnership anche con Ener2Crowd, la piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico. Nello specifico, Ener2Crowd offrirà un piccolo cashback ai propri clienti che acquistano su Vezua con l’obiettivo di spronarli agli acquisti etici, oltre che agli investimenti sostenibili.

“Siamo consapevoli del fatto che ogni euro da noi speso va a costruire esattamente quel tipo di futuro che è contenuto in ciò che compriamo oggi. E’ per questo che siamo felicissimi di integrare nel nostro ecosistema il primo shop con solamente prodotti sostenibili. “Auspichiamo che questo solo l’inizio di una bella storia che scriveremo insieme a Vezua, un’azione consapevole alla volta per il bene del Pianeta e di chi ci abita” affermano Niccolò Sovico, CEO e co-founder e Ana Laura Vassoler, Marketing Manager di Ener2Crowd

About Vezua

Vezua è il portale dell’ecosostenibilità che mira a dar vita ad una nuova frontiera degli acquisti online creando valore sociale e ambientale. Sul marketplace sono presenti 40 imprese ecosostenibili ed oltre 500 prodotti che spaziano dall’abbigliamento al cibo e bevande, dalle calzature all’arredamento passando per la cosmesi, gli accessori, l’artigianato e anche i giocattoli per i bambini.

Parte dei ricavi della piattaforma vengono utilizzati per acquistare terreni con l’obiettivo di ricreare ecosistemi di foreste, piantando vari tipi di strati boschivi che comprendono alberi ad alto fusto, arbusti e piante erbacee come si trovano in un bosco qualunque, con particolare attenzione alle piante che danno un grande contributo all’impollinazione.