Shone lancia l’abbonamento per le scarpe da bambini

Shone lancia l’abbonamento familiare per le scarpe da bambini: prevista una quota annuale e poi un costo fisso per ogni paio acquistato

I bambini crescono in fretta e velocemente cresce anche il numero della loro scarpa: a questo ha pensato Shone, brand di calzature per bambini distribuito esclusivamente online, nel proporre un ‘abbonamento’ famigliare che promette alti sconti per gli acquisti di calzature per l’infanzia.

In partnership con il gruppo torinese IDT, a cui fa capo il sito B2B di moda Brandsdistribution.com, Shone offre la possibilità di comprare una vip card Shone, al costo di 29,90 euro, con la quale si ha diritto di acquistare per un anno tutti i modelli presenti nel catalogo al costo di 9,90 euro, il che significa una percentuale di sconto che può arrivare fino al 75%.

«Shone ha debuttato online nel 2020 – dichiara Carlo Tafuri, CEO e Founder di IDT S.p.A –. A un anno dal lancio, possiamo già contare oltre 5.000 clienti attivi. Il modello dell’abbonamento che lanciamo è quello già largamente utilizzato dai colossi del beauty: vogliamo costruire la fedeltà della nostra community e al tempo stesso aiutare le famiglie. La crisi le ha penalizzate riducendone il potere d’acquisto e la nostra formula punta a rendere democratica la qualità».

Fondato nel 2015, Shone era inizialmente distribuito nei negozi specializzati del canale calzature, ma nel 2020 ha rivoluzionato il proprio modello distributivo, come spiega Tafuri: «Abbiamo trasformato la distribuzione del brand, digitalizzandola, abbattendo la filiera distributiva per offrire prodotti di qualità al prezzo più basso. Oggi, dopo aver recepito le esigenze delle famiglie, facciamo un ulteriore passo avanti per avvicinarci a loro. La customer satisfaction è alla base del nostro modello di business».

Grazie alla distribuzione online, si pensa ora di poter raggiungere un altro degli obiettivi di IDT per il futuro, quello dell’internazionalizzazione del marchio.