Roberto Cavalli lascia Firenze e si sposta a Milano

Il fondo arabo che ha acquistato Roberto Cavalli sposta la sede da Firenze a Milano: dei 150 lavoratori fiorentini, una trentina hanno accettato il trasferimento

Roberto Cavalli, lo storico brand di alta moda di Sesto Fiorentino, tradisce la Toscana e si ‘sposa’ con Milano: la nuova sede unica del marchio sarà infatti nella città meneghina per espressa volontà della nuova proprietà che ha deciso di investire sulla capitale nazionale della moda.

Come è noto, dopo la forte espansione registrata nel primo decennio del Duemila, la crisi che si è manifestata nel 2015 ha portato il celebre brand a finire nelle mani di un fondo arabo. La nuova strategia aziendale riparte dalla chiusura, dopo 51 anni della sede toscana: dei 150 lavoratori fiorentini, circa trenta hanno accettato il trasferimento a Milano, gli altri hanno dovuto optare per l’uscita incentivata.

Ma non è solo un cambiamento di sede. Roberto Cavalli volta decisamente pagina e, dopo che nell’ultimo anno le collezioni di abiti e accessori erano state disegnate da un team interno, ora la Maison ha scelto un nuovo direttore creativo. Si tratta di Fausto Puglisi, stilista già molto noto nel mondo del fashion e molto apprezzato dalle celebrità di Hollywood: per fare un esempio, Madonna che lo ha scelto per il suo cappotto con bordi in pelliccia, diventato un cult.

Fausto Puglisi d’ora in poi curerà tutte le linee della griffe e già a gennaio di quest’anno ha debuttato promettendo di avviare un nuovo capitolo nello stile della casa di moda.

«Sono onorato e orgoglioso di portare avanti l’eredità di questo straordinario marchio, e soprattutto di continuare a sostenere l’immagine di glamour e raffinatezza di Roberto Cavalli» ha spiegato il designer.

L’obiettivo, spiega Garantitaly, sarà quello di dare spazio alla diversità, all’inclusione, alla bellezza e a ogni tipo di cultura, senza dimenticare di celebrare l’eccellenza dell’artigianato italiano.