Premio Laurea Marco Mucciarelli: aperto il bando

Pubblicato il Bando Premio di Laurea “Marco Mucciarelli”: domande per partecipare alla terza edizione possibili entro il 31 maggio 2021

E’ stato pubblicato il Bando Premio di Laurea “Marco Mucciarelli” (III edizione 2020). Il premio, consistente nell’attribuzione di una somma pari a € 6.000,00 (seimila/00 Euro), è stato istituito al fine di ricordare e far conoscere alle nuove generazioni la figura professionale, scientifica e umana del Professor Marco Mucciarelli, un grande uomo, che aveva nella sua semplicità e nel suo sorriso notevoli doti attrattive e comunicative.

Geofisico e sismologo di rilievo nazionale ed internazionale, ma anche un prezioso ricercatore impegnato nell’attività di divulgazione e che si è speso con passione per aumentare la consapevolezza sul rischio sismico in Italia e per la formazione dei suoi studenti trasmettendo amore per la ricerca.

La scadenza per la presentazione della domanda è il 31 maggio 2021.

