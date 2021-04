Il nuovo singolo di Minellono è tutto da ballare

Fuori “Oh My Love”, il nuovo singolo di Minellono: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali, online anche il videoclip

Nuovo movimentato singolo per Minellono il rapper classe 94 che è al secondo singolo con Sorry Mom! Be NEXT Music. Il brano “OH MY LOVE” è un brano pop con forti sonorità latine e tratta l’amore ambientandolo negli scenari di diversi film. Le ambientazioni sono sempre diverse, ma il messaggio che MINELLONO vuole dare è chiaro: questo è solo il trailer, l’avventura deve ancora cominciare!

Brano ritmato tutto da ballare è allegro e fa sorridere le persone, ricordando quell’amore forte che ognuno di noi ha vissuto almeno una volta nella vita “OH MY LOVE” rispecchia a pieno l’animo frizzante di MINELLONO che mette al primo posto la voglia di vivere nuove emozioni e di sentirsi liberi, sempre. Il pezzo è accompagnato da un videoclip ufficiale girato in Francia per la regia di PIXL STUDIO MONACO.

BIOGRAFIA

Michael Minellono nasce a Pavia il 24 agosto del 1994. Figlio d’arte di Cristiano Minellono autore di moltissime canzoni della musica Italiana, si appassiona fin da subito alla musica, ma più precisamente al genere Rap intorno ai 14 anni.



Nel 2018 esce il primo video su Youtube in cui remixando “Lambroghini Mercy” di Kanye West, dà vita a “Fiat Panda Mercy” e sempre nel 2018 esce “Lionz”.

Nel 2020 la vera svolta arriva con la firma con Sorry Mom! e la pubblicazione del primo inedito "LOL", seguito dall'ultimissimo "Oh My Love":

