Kevin Peci debutta con il singolo Mi chiedo perché

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Mi chiedo perché”, il primo singolo dell’artista romano Kevin Peci.

https://spoti.fi/3uChVja

Un viaggio dentro i sentimenti è quello che l’artista riscopre attraversando suoni e parole che compongono la sua musica, quella stessa per cui dichiara il suo amore, fatta di alti e bassi come ogni relazione, curandola e nutrendola ogni giorno.

“Mi chiedo perché” l’artista la racconta così: ”Questo brano rappresenta per me il punto di partenza. Una parte importante del mio vissuto, una vera e propria dedica alla musica con tutto l’amore che ho.” – continua – “Assaporandola e vivendola in modo sereno, cercando di dar valore alle cose importanti, a ciò in cui si crede.”

Il progetto è stato realizzato dallo stesso artista e prodotto e mixato da Walter Babbini presso il Purple Mix Studio di Guidonia.

BIOGRAFIA

Kevin Peci, classe ‘95, nasce a Roma. Fin da piccolo manifesta la sua passione per la musica e inizia a studiare canto all’età di cinque anni prendendo anche lezioni di danza.

Nel 2010 esordisce in tv nel programma televisivo “Io Canto” in onda su canale 5 e in alcuni spettacoli teatrali in qualità di ballerino.

Negli ultimi anni insieme al suo produttore Walter Babbini, sente l’esigenza di intraprendere un suo percorso discografico ispirato da tematiche e sonorità a lui vicine, prendendo come riferimento il mondo Pop/Elettro e Funky.

I suoi testi si legano alle sue emozioni divenendo veri e propri brani.

“Mi chiedo perché “ è il primo singolo di un progetto artistico che vedrà la pubblicazione di un album di dieci tracce in autunno 2021, dove gli elementi chiave saranno parti di se e del vissuto dello stesso Artista.