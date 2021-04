Forse un giorno è il nuovo singolo dei Kyber

I Kyber online sulle piattaforme digitali con la canzone “Forse un Giorno”: il nuovo singolo del duo romano è un perfetto brano d’evasione

Forse un Giorno è il nuovo singolo del duo romano Kyber e fa parte della fortunata serie di singoli in italiano partita nel 2019. Nato durante il primo lockdown, il pezzo è frutto della fantasia, unico mezzo disponibile per staccare dalla monotonia ed esprimersi in libertà.

Chiusi nelle nostre stanze, con la testa piena di preoccupazioni tutto ciò che sognavamo era volare via, lontano, non importava dove. In pieno stile Kyber il brano è un mix di pop, soul ed elettronica, perfetto sottofondo di un viaggio, anche solo con la mente.

I Kyber sono Marco Scherzo e Giacomo Orlando. La band nasce come duo acustico ma successivamente, la necessità di scrivere e produrre pezzi inediti, fa avvicinare Giuseppe Pulvirenti (producer), alla formazione. Sebbene amici, le influenze ed i gusti musicali dei tre sono piuttosto diversi.

Ad aprile 2018 esce il primo singolo “Stuck”, seguito da un EP. La band partecipa nel 2019 alla tredicesima edizione di XFactor, fermandosi agli Home Visit di Berlino. Dopo l’eliminazione dal talent i Kyber pubblicano il singolo “Hurt”.

Dal 2019 la band cambia rotta e inizia a pubblicare anche singoli in italiano, escono così i brani “Tutte le lacrime del mondo”, “La Notte” e l’ultimo “Forse un Giorno“.

L’elettronica, le chitarre riverberate e la voce calda di stampo soul, sono alla base del sound del gruppo, mentre i testi sono permeati di una certa sensibilità riguardo temi come l’ansia, l’amore e la solitudine.

ASCOLTA “FORSE UN GIORNO”!

Spotify: https://spoti.fi/2Q7pvmL

ITunes: https://apple.co/2Rpytg1

YouTube: https://bit.ly/3d4xEkW

Deezer: https://bit.ly/3uHVqtb

Amazon: https://amzn.to/321wyjM

https://www.instagram.com/kyber_music/

https://www.facebook.com/kybersmusic