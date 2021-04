Domenico Masiello debutta con il brano Fly Away

Domenico Masiello collabora con la Mix e Mastering Online nella produzione di Musica New age con il primo singolo “Fly Away”

Fly Away, è questo il titolo che segna l’esordio New Age del violinista lucano Domenico Masiello, disponibile nei principali Store digitali (Spotify, ITunes, Deezer, Amazon Music), con il relativo videoclip presente già su Youtube.

Composto a febbraio 2021, con la produzione artistica della Mix e Mastering Online di Piero Lo Senno, si tratta di una brano strumentale per violino, pianoforte e percussioni dalle sonorità intime e profonde in cui stile classico e moderno si fondono in una narrazione musicale avvincente e inconsueta.

“Ho scritto Fly Away in un momento particolare della mia vita e l’ho fatto per racchiudere in un’esperienza sonora le mie personali reazioni alla perdita di un caro amico”, ha commentato Domenico Masiello.

“Nel brano, una serie di accordi iniziali del pianoforte, come gocce di memoria, segnano il percorso dei ricordi e offrono al violino un tappeto sonoro su cui liberare il canto. Si è poi avvolti da una melodia che con dolcezza rievoca amicizia e condivisione sino al raggiungimento di quel suono che si apre in un volo ampio e libero“, ha detto ancora il violinista lucano.

“Fly Away è il primo di una serie di brani già in fase di programmazione e che fanno parte di un nuovo modo di concepire la musica classica. Un nuovo percorso con cui esprimere al meglio le emozioni e comunicare attraverso la mia musica, dal linguaggio semplice e facilmente fruibile”, conclude Masiello.

Con il singolo è uscito l’1 di aprile anche il videoclip del brano, interamente girato in Basilicata dalla Rocco Grieco & Co.

Chi è Domenico Masiello

Domenico Masiello, violinista e compositore italiano. Si diploma a soli 17 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Matera e intraprende fin da giovanissimo una carriera artistica che lo porta ad esser vincitore di numerosi concorsi (iI premio al “Grand’ Prize Virtuoso Competition di Londra) e ad esibirsi in qualità di solista e come membro del Duo Octo Cordae in Italia ( Bari, Roma, Bologna, Torino ecc) e all’estero ( Germania, Spagna, Inghilterra).

Attivo in capo discografico con due uscite di musica classica, “Recital” (2018) ed “InsinKro (2020) dal 2021 collabora con la Mix e Mastering Online nella produzione di Musica New age con il primo singolo Fly Away.

