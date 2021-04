Lavorare nella GDO: CVing lancia la Digital Talent Week

Digital Talent Week “GDO & Retail: tra fisico e digitale”: dal 26 aprile al 2 maggio, tutte le opportunità di recruiting sono sulla piattaforma digitale di CVing

Dal 26 aprile al 2 maggio, i professionisti e gli aspiranti professionisti del mondo GDO e Retail sono chiamati a raccolta per la Digital Talent Week, la fiera digitale del lavoro organizzata dalla società CVing, dove poter ricercare, selezionare e trovare candidati e talenti in maniera mirata e innovativa.

L’edizione “GDO & Retail: tra fisico e digitale” della Digital Talent Week tocca un settore nevralgico per l’economia italiana e, attraverso i momenti di interazione e di confronto tra gli esperti del settore e i candidati, vuole essere un veicolo di opportunità per quelle aziende che stanno investendo nel digitale e, di conseguenza, sono alla ricerca delle nuove professionalità emergenti.

Nel 2020, infatti, sono avvenuti grandi cambiamenti: non solo i top retailer hanno potenziato l’eCommerce, ma anche le PMI hanno compiuto il tanto atteso sviluppo verso il digitale. In generale, le aziende hanno spostato il fatturato dai negozi fisici ai negozi virtuali, cogliendo nello strumento tecnologico un valido alleato per potenziare la capacità operativa e la copertura territoriale, e per riprogettare il punto vendita in chiave omnicanale, migliorando il livello di servizio.

Alessandro Loggi, Co-fondatore e Sales & Marketing Director di CVing, dichiara: “I dati di settore mostrano che i brand che si sono focalizzati in attività di online marketing hanno registrato un aumento delle vendite del 70%, dall’inizio della pandemia, rispetto a una diminuzione del 42% per i marchi che hanno ridotto i loro sforzi di marketing. Tuttavia, una strategia di business innovativa deve andare di pari passo con una strategia HR e di Talent Attraction, che sia focalizzata sulle nuove professionalità e investa nelle persone che hanno sia le competenze tecniche che soft skill adeguate, per tradurre le nuove sfide in opportunità concrete di sviluppo.”

All’interno della fiera “GDO & Retail: tra fisico e digitale” ci sono stand virtuali e brandizzati, totalmente personalizzabili e, grazie a un sistema di video-colloqui on demand, i recruiter possono connettersi a profili altamente specializzati, a vari livelli di seniority, operativi in ambiti come eCommerce, supply chain, staffing e di supporto ai punti vendita.

L’edizione si arricchisce di momenti ispirazionali e dedica due giornate, il 28 e il 29 aprile, agli interventi di esperti e manager di successo che racconteranno la propria esperienza e saranno fonte di motivazione per i candidati e il recruiting.

Il 28 aprile, dalle ore 15.00, il tema sarà “Tra fisico e digitale: business mindset a confronto” con pitch di 30 minuti che si succederanno tra gli speaker Nara Kim Marketplace & E-commerce B2C Entrepreneur, Lorenzo Corazza, CEO & Head of Business Development and Innovation di Change2 Software and Digital House, Leonardo Poggiali, Managing Director di greenchic, Anthony Saccon, Company Enablig Officer, Board Advisor H-FARM, ELSE Corp, BestFit; e Andrea Doroldi, Consulente e docente del settore Fashion & Luxurygoods.

Il 29 aprile, dalle ore 15:00, il tema sarà “Tra fisico e digitale: le aziende si raccontano”, con gli speaker: Fabrizio Aloi, Performance Marketing Manager di Velasca, che interverrà sul tema della gestione della comunicazione durante il lockdown, del cambio di prospettiva e delle nuove priorità; Caterina Lotti, Co-founder di WHATaECO, che parlerà di eCommerce a impatto zero, Mauro Tabaro, CEO di UNO Contract, Malena Bancora, Digital Transformation Expert and Innovator; infine, Enrico Santarelli, Chief Marketing Officer di Clementoni, che racconterà il percorso d’innovazione dell’azienda e la sua svolta digitale a 60 anni.

La Digital Talent Week è organizzata da CVing, la piattaforma digitale che offre alle aziende e ai candidati l’occasione per conoscersi, avviando processi mirati di selezione on line del personale, mantenendo l’approccio relazionale dell’incontro e personalizzando l’esperienza dei candidati e dei recruiter, con video colloqui on demand. Da gennaio 2021, attraverso lo sviluppo della sua piattaforma tecnologica, CVing organizza le Digital Talent Week, fiere del lavoro 100% digitali suddivise per settori, quali IT/Digitale, Pharma & Healthcare, STEM, GDO&Retail, Fashion & Design, Logistica e operations. Si tratta di un contest altamente innovativo del mondo HR per scovare i talenti, che nelle scorse edizioni ha totalizzato 5 milioni di visualizzazioni, oltre 12.000 candidature e, in una sola settimana, permette di ottenere una short list di candidati in target per ogni posizione aperta dalle aziende partecipanti.

La Digital Talent Week su GDO & Retail è il quarto appuntamento fieristico del 2021 e sarà seguita da quella dedicata ai “Lavori digitali”, dal 24 al 30 maggio.

Per partecipare alla Digital Talent Week “GDO e Retail: tra fisico e digitale”: www.digitaltalentweek.com

CVing – https://www.cving.com

Con sede a Milano, CVing è realtà italiana digitale focalizzata nell’e-recruiting. Attraverso una piattaforma digitale integrata altamente innovativa, fruibile agilmente da un qualunque supporto informatico, come smartphone, tablet o pc, CVing supporta le aziende nella selezione dei talenti utilizzando lo strumento dei video-colloqui on demand, cioè video interviste, che i candidati possono registrare dove e quando vogliono e che i recruiter possono visionare, valutare e condividere su un’unica piattaforma. Nata nel 2017, dall’intuizione di un gruppo di giovani talenti, nel giro di 3 anni, CVing si è imposta per il suo business model innovativo ed è cresciuta in maniera esponenziale. Da rivoluzionaria start up nel settore, oggi può definirsi una solida azienda che guarda al futuro con spirito di innovazione e capacità di visione.