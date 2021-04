Caterina Balivo testimonial per Triumph

Triumph ha scelto Caterina Balivo per la campagna primaverile “Embrace the change” che affronta il tema del cambiamento come opportunità

Triumph, tra i principali player del mondo della lingerie, presenta per la primavera 2021 “Embrace the change”, una nuova campagna di comunicazione che, ancora una volta, parla alle donne e condivide con loro un messaggio di incoraggiamento e supporto.

Da oltre 130 anni, infatti, Triumph è al fianco delle donne con prodotti innovativi capaci di soddisfare qualsiasi esigenza di forma, taglia e stile. Ma non solo: attraverso campagne e iniziative speciali, il brand affronta di volta in volta aspetti diversi della vita delle donne, sostenendole e celebrandole.

E questa primavera, con la nuova campagna “Embrace the change”, Triumph affronta il tema del cambiamento come opportunità che ogni donna può cogliere e abbracciare, sia esso un cambiamento fisico o di vita personale e professionale.

Di fatto, ogni donna sperimenta continuamente il cambiamento durante la propria vita: dai cambiamenti che vedono un corpo di ragazza diventare quello di una giovane donna, da quelli che si vivono mensilmente a quelli più importanti affrontati magari durante una gravidanza. Ma anche cambiamenti di vita dettati da sfide professionali o da scelte personali, o più semplicemente cambiamenti di ruoli nell’arco della giornata, destreggiandosi tra lavoro, famiglia e tempo libero.

Triumph vuole celebrare tutti i cambiamenti invitando le donne a viverli con una mentalità positiva che dà fiducia e coraggio. E lo fa a fianco di una donna che questi cambiamenti li ha vissuti, affrontando anche sfide importanti.

Caterina Balivo – presentatrice televisiva, moglie e mamma – è infatti l’ambassador del video spot di Triumph, che racconta scene diverse di vita e di cambiamento: dai canoni di bellezza diversi e trasformati negli anni, al ricordo di come cambia il proprio corpo in gravidanza, fino all’essere ogni giorno contemporaneamente donna in carriera e mamma premurosa.

Con lei, il nuovo Fit Smart di Triumph: reggiseno rivoluzionario che si modella adattandosi al corpo grazie alla sua innovativa tecnologia 4D. Un prodotto che ridefinisce l’idea di comfort offrendo alle donne la sensazione di massima libertà e adattabilità permettendo loro di affrontare positivamente tutti i cambiamenti quotidiani.

«Il cambiamento è un dato di fatto, tutto cambia: il mondo, le abitudini, la routine, le persone. Bene, com’è possibile quindi anche solo pensare che il corpo non cambi con lo scorrere del tempo? Ecco perché penso sia inutile dannarsi. Bisogna invece imparare a prendere atto dei cambiamenti, accettarli e lavorare per mantenere quello che è stato mutato, ascoltando e aiutando il nostro corpo. In quest’ottica, credo che Triumph, con i suoi capi confortevoli, possa essere un buon alleato per noi donne che, seppur cambiate, non smettiamo mai di curare il nostro corpo e di volerci bene» afferma Caterina Balivo.